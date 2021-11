Grand Press 2021: dziennikarze tvn24.pl i TVN nominowani

czytaj dalej

Roztrzęsiona kobieta podbiegła do radiowozu w Rytlu (Pomorskie) i poprosiła policjantów o pomoc w dotarciu do szpitala. Jak się okazało, jej dziewięciomiesięczny syn połknął żelową kostkę do WC. Funkcjonariusze eskortowali matkę z dzieckiem do oddalonego o kilkanaście kilometrów szpitala w Chojnicach.