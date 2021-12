Grand Press 2021. Bertold Kittel, Marcin Gutowski i Michał Fuja z nagrodami

Gala Grand Press. Bertold Kittel z "Superwizjera" TVN z nagrodą Grand Press 25-lecia. Tytuł Dziennikarza Roku 2021 dla Andrzeja Poczobuta, korespondenta "Gazety Wyborczej", który od miesięcy przebywa w białoruskim więzieniu. Trzecie miejsce w głosowaniu redakcji zajął Piotr Kraśko z "Faktów" TVN. W kategorii "Reportaż TV/wideo" zwyciężył Marcin Gutowski ("Czarno na białym" TVN24) za "Don Stanislao". Nagrodę za "dziennikarstwo specjalistyczne" otrzymał Michał Fuja ("Superwizjer" TVN) za materiał "Zarobić na chorych na raka". Oto lista nagrodzonych dziennikarzy.

W Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie odbyła się gala 25. edycji konkursu Grand Press - Dziennikarz Roku. Organizatorami konkursu są magazyn "Press" i Fundacja Grand Press.

Dziennikarzem Roku został Andrzej Poczobut z "Gazety Wyborczej", który od miesięcy przebywa w białoruskim więzieniu. Kolejne miejsca zajęli: Jagoda Grondecka ("Krytyka polityczna"), Piotr Kraśko ("Fakty" TVN), Andrzej Stankiewicz (Onet) oraz Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) i Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza Wrocław").

Nagrodę specjalną Grand Press 25-lecia otrzymał dziennikarz "Superwizjera TVN" Bertold Kittel.

Laureat podkreślił, że dziennikarz nie jest samotną wyspą. - Suma tych wszystkich nagród, sukcesów, porażek, różnych doświadczeń, które nas gdzieś tam kształtują, ona między innymi wynika z kontaktów z ludźmi, którzy nas otaczają, z szefami, z kolegami - powiedział Kittel.

- Dziękuję wszystkim osobom, które spotkałem przez te wszystkie lata i które nie przeszkadzały mi być sobą i robić tego, co robię. Wiem, że czasem moje wybory co do tematów wydają się kontrowersyjne, ale staram się konsekwentnie podchodzić do tych materiałów i mam nadzieję, że one się podobają - mówił.

- Chciałem podziękować Kasi Kieli, Edwardowi Miszczakowi, Jarkowi Jabrzykowi, ponieważ prowadzą nas przez bardzo burzliwe czasy, ale zapewniają nam spokój w robieniu materiałów i poczucie, że to jest nasza bezpieczna przystań - dodał.

Całe przemówienie Bertolda Kittela po otrzymaniu nagrody specjalnej Grand Press 25-lecia

W kategorii "Reportaż TV/Wideo" zwyciężył Marcin Gutowski ("Czarno na białym" TVN24) za reportaż "Don Stanislao".

Gutowski podziękował szefostwu TVN24, "za to, że nie zostawiliśmy tego tematu". - Za to, że chociaż udało się zrobić reportaż, który okazał się bardzo głośny i zrobił jakąś różnicę społeczną, to pracujemy dalej – mówił.

- Pracujemy, nie szukając sensacji, nie próbując – jak to czasem mówimy – ściągnąć komuś portki i wytknąć go palcem, tylko wykonujemy jeszcze ciężką pracę, próbując kawałek po kawałku, krok po kroku, odskrobać mechanizmy, które rządzą systemem być może najpotężniejszej instytucji z jaką mamy do czynienia nie tylko w tym kraju. Mechanizmy, które są skutecznie ukrywane przez stulecia, a zwłaszcza ostatnie dziesięciolecia. Dlatego bardzo dziękuję mojej redakcji, za to, że można takie rzeczy robić w TVN24 i w "Czarno na białym" – dodał.

- Nagrodę dedykuję tym wszystkim skrzywdzonym w Kościele katolickim, którzy mają odwagę do nas przychodzić, którzy nam ufają (…) i tym wszystkim, którzy tej odwagi nie mają, ale być może się na nią zdobędą – powiedział Gutowski.

W kategorii "Dziennikarstwo specjalistyczne" nagrodę Grand Press otrzymał Michał Fuja ("Superwizjer" TVN) za materiał "Zarobić na chorych na raka".

Michał Fuja powiedział, że "bohaterowie jego reportażu nie byli świadomi tego, co się dzieje". - Niestety większość z nich już nie żyje. Przed śmiercią zaoferowano im terapie, które miały ich wyleczyć z raka za wielkie pieniądze, ale nic takiego się nie wydarzyło - mówił.

- Im dedykuję te nagrodę - dodał. - Dziękuję wszystkim, którzy pomogli tworzyć reportaż, bo reportaż telewizyjny nie powstaje w pojedynkę. Tam jest cała grupa ludzi - dodał.

Michał Fuja z nagrodą Grand Press w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne MAGAZYN "PRESS"

W kategorii "News" nagrodę Grand Press otrzymał Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza Wrocław") za cykl "Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki".

W kategorii "Dziennikarstwo śledcze" zwyciężyli Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz ("Gazeta Wyborcza Kraków") za cykl "Afera Daniela Obajtka".

Katarzyna Boni (Dwutygodnik) została laureatką nagrody Grand Press w kategorii "Publicystyka" za "Samotność: Całun w spirytusie".

W kategorii Reportaż prasowy/internetowy zwyciężyła Anna Śmigulec (Wirtualna Polska) autorka "Władcy ciał i umysłów".

W kategorii "Reportaż audio" nagrodę otrzymała Agnieszka Szwajgier (Radio 357) za cykl "Gdzie jest Joanna Segelström?".

W kategorii "Wywiad" nagrodę otrzymała Magdalena Rigamonti (TOK FM) za cykl "Rzeczpospolita Kościelna”.

W kategorii "Wywiad" za rok 2020 zwyciężyła Violetta Krasnowska ("Polityka") za "Nie chcę robić kłopotu".

Radio 357 otrzymało nagrodę specjalną Grand Press Digital. Zwycięzcą Grand Press Economy został Łukasz Wilkowicz ("Dziennik Gazeta Prawna").

Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego otrzymał Radosław Leniarski ("Gazeta Wyborcza").

Nagrodę za Książkę Reporterską Roku zarówno w głosowaniu czytelników, jak i jury otrzymała Katarzyna Wężyk za książkę "Aborcja jest" (Wydawnictwo Agora).

Pełna lista nominowanych w poszczególnych kategoriach:

Kategoria "Dziennikarstwo specjalistyczne":

Zwycięzca Grand Press: Michał Fuja ("Superwizjer" TVN) za materiał "Zarobić na chorych na raka".

Pozostali nominowani:

Cykl "CD Projekt. Niekoloryzowane" – Sylwia Czubkowska, Jakub Wątor, Marek Szymaniak, Matylda Grodecka (Magazyn Spider’s Web+) Cykl "Priwiet, zostałeś zhakowany. Za kulisami afery mailowej" – Anna Gielewska, Konrad Szczygieł, Julia Dauksza (Fundacja Reporterów, tekst opublikowany na tvn24.pl) Cykl "Lex Obajtek" – Ewa Ivanova ("Gazeta Wyborcza") Cykl "Raport z przyszłości. Jedzenie" – Agata Kasprolewicz ("Raport o stanie świata") "Sędzia widmo" – Dariusz Kubik ("Czarno na białym" TVN24) "Złomowisko Zachodu" – Tadeusz Michrowski (Outriders)

Kategoria "Wywiad":

Zwycięzca Grand Press: Magdalena Rigamonti (Tok FM) za cykl "Rzeczpospolita Kościelna".

Pozostali nominowani:

"Himalajska ruletka" – Joanna Dzikowska ("Gazeta Wyborcza") "Układ się rozpada" – Rafał Kalukin ("Polityka") "Borys Budka: Sorry, ale nie jestem rewolucjonistą. Wygramy wybory przy urnach" – Tomasz Kwaśniewski ("Gazeta Wyborcza") "Rosjanie nas penetrują" – Donata Subbotko ("Wolna Sobota – Gazeta Wyborcza") "A ty musisz codziennie wracać do szkoły i nieważne, że tam każdego dnia w środku umierasz" – Justyna Suchecka-Jadczak (tvn24.pl) Cykl "MSZ od środka" – Robert Walenciak ("Przegląd")

Kategoria "News":

Zwycięzca Grand Press: Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza Wrocław") za cykl "Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki".

Pozostali nominowani:

"Krakowska kuria ukrywała molestowanie pacjentki przez księdza" – Marek Balawajder (Fakty RMF FM) "Gejmczendżer Tuska. Były szef wraca do Polski i Platformy" – Malwina Dziedzic ("Polityka") "Nieznane kulisy wyborów kopertowych. NIK ma dowody, by postawić premiera przed Trybunałem Stanu" – Andrzej Gajcy (Onet) "Ujawniamy. Oto majątek Mateusza i Iwony Morawieckich" – Szymon Jadczak, Patryk Słowik (Wirtualna Polska) "Nie było licencji, ale już są. Tak Emilewiczowie jeździli na nartach" – Grzegorz Łakomski (Tvn24.pl) Cykl "Narodowcy od Bąkiewicza z 3 milionami dotacji z rządowego funduszu" – Bianka Mikołajewska (OKO.press)

Kategoria "Dziennikarstwo śledcze":

Zwycięzcy Grand Press: Paweł Figurski, Jarosław Sidorowicz ("Gazeta Wyborcza Kraków") za cykl "Afera Daniela Obajtka"

Pozostali nominowani:

- Cykl: "Partia i spółki" – Mateusz Baczyński, Mateusz Bałuka, Sebastian Białach, Paweł Czernich, Kamil Dziubka, Kacper Forreiter, Magdalena Gałczyńska, Piotr Halicki, Piotr Olejarczyk,Tomasz Pajączek, Paweł Pawlik, Szymon Piegza, Mikołaj Podolski, Piotr Rogoziński, Dawid Serafin, Andrzej Stankiewicz, Marcin Terlik, Kamil Turecki, Alicja Wirwicka, Marcin Wyrwał, Edyta Żemła, Andrzej Kublik, Jacek Harłukowicz, Przemysław Jedlecki, Iwona Szpala, Agata Kondzińska, Monika Waluś, Tomasz Cylka, Tomasz Nyczka, Edyta Bryła, Hubert Orzechowski, Agata Kulczycka, Łukasz Woźnicki, Wojciech Czuchnowski, Justyna Sobolak, Anna Popiołek, Maciej Bąk, Mariusz Gierszewski, Miłosz Gocłowski, Dominik Uhlig, Jarosław Kopeć, Szymon Górka, Katarzyna Korzeniowska, Vadim Makarenko (Onet, "Gazeta Wyborcza", Radio Zet i BiqData) "Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt" – Łukasz Frątczak, Jakub Stachowiak ("Superwizjer" TVN) Cykl "Układ wrocławski" – Jacek Harłukowicz, Sebastian Klauziński, Konrad Szczygieł, Wojciech Cieśla ("Gazeta Wyborcza Wrocław", OKO.press, Fundacja Reporterów) Cykl "Ujawniamy. Tak tuszowano incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy" – Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) Cykl "Przeczekamy i prosimy o przeczekanie" – Zbigniew Nosowski (Więź.pl) "Szokujący raport o karabinku Grot. Jest tak zły, że zagraża żołnierzom" – Marcin Wyrwał, Edyta Żemła (Onet)

Kategoria "Reportaż TV/wideo":

Zwycięzca Grand Press: Marcin Gutowski ("Czarno na białym" TVN24) za "Don Stanislao".

Pozostali nominowani:

"To nie ja zabiłam" – Grzegorz Głuszak ("Superwizjer" TVN) "Wszystko o moim dziecku" – Piotr Jacoń ("Czarno na białym" TVN24) "Na Górze Tyrryry" – Renata Kijowska (TVN) "Granica życia i śmierci" – Katarzyna Lazzeri ("Czarno na białym" TVN24) "Spędziliśmy 24 godziny z ratownikami medycznymi. Oto jak naprawdę wygląda walka z pandemią" – Janusz Schwertner, Krzysztof Hautz, Sławomir Dubowski, Łukasz Hermanowski, Marek Jarzynka (Onet) Cykl "Poćwiartowali, upiekli i zjedli mężczyznę? Ruszył proces rzekomych kanibali z Łaska" – Rafał Zalewski („Interwencja" Polsat)

Kategoria "Reportaż audio":

Zwycięzca Grand Press: Agnieszka Szwajgier (Radio 357) za cykl "Gdzie jest Joanna Segelström?”.

Pozostali nominowani:

"Królowa łapówek" – Adam Bogoryja-Zakrzewski (Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia) "Śledztwo Pisma. Sezon 3" – Iga Dzieciuchowicz ("Pismo. Magazyn opinii") "Duszy coraz mniej" – Agnieszka Czyżewska-Jacquemet (Redakcja Reportażu Polskie Radio Lublin) "Dziennik obywatelski" – Agnieszka Czyżewska-Jacquemet (Redakcja Reportażu Polskie Radio Lublin) Cykl "Piecza" – Michał Janczura (Tok FM) Cykl "Nurt równoległy" – Michał Matus (Outriders)

Kategoria "Publicystyka":

Zwycięzca Grand Press: Katarzyna Boni (Dwutygodnik) za "Samotność: Całun w spirytusie".

Pozostali nominowani:

"Straszny zgrywus” – Rafał Kalukin ("Polityka") Cykl "Żałoba i wściekłość po zakatowaniu mężczyzny przez siły reżimu. Trwają aresztowania na Białorusi" – Agnieszka Lichnerowicz, Martyna Osiecka (Tok FM) "To nie do zniesienia. Posłuchajcie jak bardzo" – Zuzanna Radzik ("Tygodnik Powszechny") "Mamy się zakochać w polexicie. Wyjście z Unii Europejskiej staje się naturalnym kierunkiem polityki PiS" – Andrzej Stankiewicz (Onet) "Kulisy dealu Kukiza z Kaczyńskim. Tak władza korumpuje posłów, by pacyfikować media" – Andrzej Stankiewicz, Agnieszka Burzyńska ("Stan po Burzy" Onet) "Szkolne plagi współistniejące" – Przemysław Wilczyński ("Tygodnik Powszechny")

Kategoria "Reportaż prasowy/internetowy":

Zwycięzca Grand Press: Anna Śmigulec (Wirtualna Polska) autorka "Władcy ciał i umysłów".

Pozostali nominowani:

"Reżyser i rozgwiazdy" – Iga Dzieciuchowicz ("Duży Format – Gazeta Wyborcza") Cykl "Nie słyszę" – Anna Goc ("Tygodnik Powszechny") "Co piąty weterynarz myślał o samobójstwie. Ja pękłam 23 grudnia, gdy musiałam wykonać dziewięć eutanazji" – Anna Kiedrzynek ("Duży Format – Gazeta Wyborcza") Cykl "Moja zbrodnia to mój paszport" – Szymon Opryszek (OKO.press) "W klatce" – Paweł Piotr Reszka ("Duży Format – Gazeta Wyborcza") "Piżamki" – Janusz Schwertner (Onet)

Autor:js,ft