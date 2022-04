Grabowski: każdy obywatel płaci "podatek Glapińskiego"

W ocenie doktora Grabowskiego prezes NBP Adam Glapińsk i swoimi wypowiedziami udowadnia, że "jest kompletnie niewiarygodny". - Każdy obywatel płaci - ja to tak nazywam - podatek Glapińskiego. Powołanie prezesa Glapińskiego na kolejną kadencję, to będzie narzucenie na wszystkich obywateli podatku Glapińskiego - powiedział gość TVN24.

Dodał, że "można go wyliczyć co do złotówki". - To jest od 30 do 40 złotych na każdego obywatela. Czyli przeciętna trzyosobowa rodzina od 100 do 120 złotych miesięcznie - wyjaśniał.