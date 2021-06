Gowin: w niedzielę wybierzemy nowe władze Porozumienia

W sobotę pod hasłem "Polska od nowa" odbył się kongres programowy Porozumienia Jarosława Gowina . "Dziś zaprezentowaliśmy program Porozumienia. Jutro wybierzemy nowe władze, a ja podsumuję 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i powiem o naszych planach na przyszłość: z kim i jak chcemy zmieniać Polskę" - oświadczył po kongresie lider Porozumienia i wicepremier Jarosław Gowin we wpisie na Twitterze.

"Credo" Porozumienia

- Po drugie, nareszcie proste i przejrzyste podatki dla przedsiębiorców, wprowadzimy jednolitą daninę zastępującą dodatek dochodowy i składki społeczne. Po trzecie - zerowy podatek VAT na artykuły dla dzieci. Po czwarte czystsze powietrze już od 2022 roku, w nowych budynkach rezygnacja z węgla już od przyszłego roku, we wszystkich budynkach - do roku 2030, a w ciepłownictwie i energetyce - do roku 2040 - mówił Gowin.