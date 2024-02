Zakrwawione zwłoki mężczyzny w mieszkaniu

Policja w Gostyninie (woj. mazowieckie) pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który został odnaleziony z raną głowy w domu w miejscowości Łokietnica. Śledczy przesłuchali dwie osoby, ciało 64-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Do zdarzenia doszło 16 lutego w Łokietnicy pod Gostyninem. Służby zostały wezwane do jednego z domów, gdzie znaleziono ciało 64-latka. Pracujący na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny i wstępnie nie wykluczył, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Portal Kutnowskie Centrum Informacyjne poinformował, że mężczyzna był zakrwawiony, a na jego głowie znaleziono ranę.