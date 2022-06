Potrącił czterolatka stojącego na chodniku. 39-latek oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku

Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie 39-letniego mężczyzny, który w październiku 2021 na jednej z ulic w Gorzowie Wielkopolskim spowodował wypadek, w wyniku którego zginął czterolatek i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec stał wraz z ojcem na chodniku przy przejściu dla pieszych.

O skierowaniu aktu oskarżenia do sadu poinformował Łukasz Gospodarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. - Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne naruszenie zasad w ruchu drogowym, nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginął małoletni, a także sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Dodatkowo mężczyzna odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu - powiedział.

Oskarżonemu grozi od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności, obecnie przebywa w areszcie.

Dwa auta zderzyły się, jedno wpadło na pieszych

Do tragedii doszło 10 października ubiegłego roku około godziny 17.30 na skrzyżowaniu ulic Armii Polskiej i 30 Stycznia w Gorzowie Wielkopolskim . To tam zderzyły się dwa auta. W wyniku uderzenia chevrolet odbił się od bmw i potrącił czteroletniego chłopca, który wraz z ojcem znajdował się na chodniku w pobliżu przejścia dla pieszych. Mimo działań medyków chłopiec zmarł.

Jak ustaliła policja, do wypadku nie przyczynił się kierowca bmw. - Zebrany materiał dowodowy nie zawiera informacji, które by wskazywały, że kierowca bmw w jakikolwiek sposób mógł się przyczynić do tego zdarzenia. Świadkowie zgodnie twierdzą, że prawidłowo poruszał się swoim pojazdem - mówił prokurator Gospodarek.