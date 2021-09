Podpalił auto, wszystko nagrywał i "na żywo" relacjonował w internecie

Jednej nocy strażacy z Gorzowa Wielkopolskiego musieli gasić pożary kilku śmietników i płonące auto. Jak informuje policja, w czasie akcji służb dyżurni odkryli, że ktoś w mediach społecznościowych "na żywo" relacjonuje akcję gaśniczą. Był to 23-latek. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

W sobotę w nocy gorzowscy strażacy w ciągu niespełna trzech godzin czterokrotnie wyjeżdżali do płonących śmietników oraz do płonącego auta.

Zauważyli go na nagraniach

Rysopis podejrzanego o podpalenia trafił do patroli w całym mieście. Ale to nie zapobiegło kolejnemu podpaleniu. Po północy strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze auta przy Alei 11 Listopada.

Prowadził relację z pożaru

- Służby podejrzewały, że nie może być to przypadek, a celowe działanie. W czasie akcji służb dyżurni sprawdzili, że ktoś prowadzi w social mediach relację na żywo z tego zdarzenia i może być to poszukiwana przez nich osoba. Patrol odnalazł i zatrzymał 23-latka - podaje Jaroszewicz.

Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Policjanci zebrali także niezbędny materiał dowodowy w sprawie kilku podpaleń śmietników na terenie miasta, do których doszło tej samej nocy i oczekują na wycenę strat przez właścicieli. Funkcjonariusze sprawdzają teraz także związek tego mężczyzny z innym, podobnymi zdarzeniami.