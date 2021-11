Napił się z butelki, w której zamiast mleka był żrący środek. Jego żona odpowiada za próbę zabójstwa

Twierdzi, że celem nie był mąż

"Nie chciałam go zabić"

W piątek sędzia odczytał wyjaśnienia 55-latki ze śledztwa. "Poszłam do sklepu po zakupy. Kupiłam dwa piwa, do tego też kupiłam proszek do udrażniania rur. Nie wiem co się stało, odkręciłam butelkę z mlekiem i dosypałam tego proszku do mleka i odstawiłam je do lodówki. Następnie poszłam się położyć spać. Słyszałam, jak mąż wrócił, rozmawiał z córką i jak zaczął wymiotować. Zapomniałam, że coś dosypałam do butelki, dopiero jak rozmawiałam z córką, to przypominałam sobie o wsypaniu tej sody do butelki, pokazałam to córce" - mówiła po zatrzymaniu 55-latka. I - jak odczytał sędzia - dodawała: "Nie wiem, co we mnie wstąpiło, wzięłam butelkę z mlekiem wylałam zawartość, a następnie butelkę wyrzuciłam do kosza do plastiku. Miałam do męża żal, bo był dla mnie niedobry, często mnie bił, jednak nie chciałam mu zrobić krzywdy".