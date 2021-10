Gorzów Wielkopolski. Drzewo spadło na radiowozy Inspekcji Transportu Drogowego

- W większości przypadków strażacy wyjeżdżą do połamanych drzew, które spadły na jezdnię oraz do połamanych konarów i gałęzi. Natomiast przy ul. Poznańskiej w Gorzowie drzewo spadło na samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało – mówi Bartłomiej Mądry, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.

Uszkodzone radiowozy

IMGW wydał ostrzeżenia

Przed wichurami w województwie lubuskim od środy ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o silnym wietrze. Zgodnie z komunikatem, zjawiska mogą występować od godz. 10 do godz. 20 w czwartek. Ich prawdopodobieństwo określano na 90 procent. Dla powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i Gorzowa Wlkp. wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Na ich terenie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i dla Zielonej Góry. Prognozuje się na ich obszarze wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. - Przed południem najsilniejsze porywy wiatru – 83 kilometry na godzinę - były zanotowane w Słubicach – przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim.