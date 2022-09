Jechał pod prąd trasą ekspresową. "Nie reagował na to, co się dzieje wokół niego"

- Na filmie. bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar ale drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku. Kierowca ten w ogóle nie reagował na to, co dzieje się wokół niego. Nietrudno sobie wyobrazić jakie byłyby konsekwencje czołowego zderzenia, gdyby do takiego doszło. – przekazuje w komunikacie podinspektor Marcin Maludy, oficer prasowy lubuskiej policji. - Nagranie trafiło na specjalną skrzynkę stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl. Powstała właśnie po to, by skutecznie docierać do drogowych piratów i eliminować ich z naszych dróg. Sprawą zajmują się policjanci ruchu drogowego, zatem dotarcie do tego kierowcy jest tylko kwestią czasu.