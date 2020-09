Polskie MSZ wzywa "do zaprzestania walk". Ambasada w Armenii apeluje do Polaków "o szczególną ostrożność"

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odniósł się w niedzielę do konfliktu w Górskim Karabachu. "Jedyna rozsądna droga przed Armenią i Azerbejdżanem to zawieszenie broni" - napisał na Twitterze. O szczególną ostrożność do obywateli Polski przebywających w Armenii zaapelowała ambasada RP w tym kraju.