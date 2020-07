Minister Jacek Sasin miał mówić na Śląsku o zamknięciu kopalni - do takiego dokumentu dotarli dziennikarze. Skończyło się jedynie na zapowiedziach opracowania planu naprawczego. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Miał być przełom - dla wielu bolesny - a o jego szczegółach mówiło się przed szychtą. - To się obiło o uszy, że kopalnia Pokój, kopalnia Bielszowice, kopalnia Halemba wraz z Wujkiem ma iść do likwidacji – mówi pan Dawid, górnik z kopalni węgla kamiennego Bielszowice.

Spotkanie Jacka Sasina z górnikami

Była nadzieja, że na spotkaniu ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z górnikami wersję papierową ktoś pokaże - tak jak uczynił minister dzień wcześniej rozmawiając z dziennikarzami. Na to związki reagowały jednoznacznie. - Wariant upadłości to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz – stwierdził Dominik Kolorz ze śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".

Polska Grupa Górnicza wysyła coraz bardziej dramatyczne sygnały, że sytuacja jest zła, kopalnie nierentowne, na pensje zabraknie pieniędzy. Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowuje plan restrukturyzacji, a takie plany dla branży nigdy nie są miłe. Jacek Sasin przedstawił go grupie dziennikarzy. - Pierwotny plan ratowania Polskiej Grypy Górniczej i reformy górnictwa zakładał usunięcie dwóch kopalń węgla kamiennego, to znaczy kopalni Ruda i Wujek, które najgorzej rokowały. Dodatkowo był zaprezentowany program osłonowy, który miał zapewnić, że górnicy dostaną sowite odprawy – informuje redaktor naczelny serwisu biznesalert.pl Wojciech Jakóbik.

Na spotkaniu z górnikami jednak planu nie przedstawiono. Rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys przekazuje, że "dokument zanim został przedstawiony górnikom, spotkał się z ostrą reakcją i kontestacją ze strony związków zawodowych". – Informacje podawane przez media, jakoby rząd pracował nad jakimś projektem wygaszenia górnictwa do roku 2036, są informacje całkowicie nieprawdziwe – dodaje Jacek Sasin.

- Pan premier Sasin i przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że to wszystko fake newsy, że to wszystko, o czym wiedzieliśmy, to nieprawda – mówi Dominik Kolorz. Ale Wojciech Jakóbik podejrzewa, że "informacje przekazane mediom na temat planu naprawczego były balonem próbnym albo elementem gry ze związkami zawodowymi". - Potem okazało się, że minister nie przedstawił tego planu związkowcom, uznając, że reakcja związkowców na przecieki medialne na ten temat jest na tyle sroga, że nie ma o czym rozmawiać i trzeba stworzyć nowy program – dodaje.