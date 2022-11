W górach uderzył w przeszkodę. Stan mężczyzny zaczął się pogarszać, lądował śmigłowiec LPR

czytaj dalej

Do końca miesiąca uchodźcy z Ukrainy mają opuścić hotel Ikar, w którym ma się rozpocząć remont. "Proponuje się nam przesiedlenie do innych miejscowości, z reguły znacznie oddalonych od Poznania lub słabo z nim skomunikowanych, albo wynajęcie mieszkania, co przy bardzo wysokich w ostatnim czasie cenach najmu jest dla nas nieosiągalne" – napisali w petycji do wojewody wielkopolskiego.