Gołoledź stwarzała niebezpieczeństwo w całej Polsce. Dlaczego nie było ostrzegawczego komunikatu RCB?

Przez Polskę przeszła strefa opadów marznących, przynosząca ze sobą przysłowiową "szklankę" na jezdniach i chodnikach. We wtorek sytuacja była fatalna w wielu miastach. Następstwem gołoledzi pojawiły się kłopoty z transportem, a niebezpieczne oblodzenie doprowadziło do wielu wypadków, w których przechodnie nabawili się licznych urazów. Samorządowcy apelowali o ostrożność.

IMGW: 19 grudnia zostały wystawione ostrzeżenia

Do IMGW zwróciliśmy się z pytaniami o to czy, i jeśli tak, to kiedy poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznych warunków atmosferycznych w ostatnich dniach.