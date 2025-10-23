Czy godziny "basiowe" pogrążą ministrę Nowacką w oczach nauczycieli?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Od września część nauczycieli traci wynagrodzenie, gdy ich uczniowie nie pojawiają się na lekcjach. To tak, jakby urzędnik nie dostawał pensji, gdy akurat nie ma petentów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa kolejną zmianę przepisów i "analizuje zgłoszone uwagi". Tylko nie wiadomo, ile to potrwa.

Negatywne konsekwencje i emocje się mnożą. Na przykład w Opolu nauczyciele zawiesili współpracę "w zakresie udziału uczniów w akcjach, wydarzeniach i wycieczkach".

Niekorzystne zmiany w sposobie naliczania pensji mogą już teraz odbić się na przedmiocie "edukacja obywatelska" i ministerialnym programie "Wyjścia z klasą", wartym 110 milionów złotych.

Mogą też podkopać sztandarową reformę Barbary Nowackiej "Kompas Jutra", która 1 września 2026 roku ma wejść do podstawówek.

Polonista Dariusz Chętkowski nazwał niepłatne godziny "basiowymi" lub "baśkowymi". I przekonuje: "Dobra nazwa powoduje, że nauczycielom łatwiej ministerialne chamstwo znieść".

"Pięćset minus" - tak mogłaby nazwać to, co ją spotkało we wrześniu, Ela, nauczycielka języka polskiego. To właśnie o 500 złotych była niższa jej pensja. Jedna z klas miała dwudniową wycieczkę, a do tego chorowały i nie przychodziły na zajęcia dzieci, które mają tzw. rewalidację (to lekcje wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

We wrześniu w podobny sposób przepadło siedem lekcji Izy, nauczycielki w wiejskiej szkole w Mazowieckiem. Ona straciła przeszło 300 złotych na rękę (nauczycielska nadgodzina do zwykle ok. 70 zł brutto). - Jeden chłopiec był w szkole, ale nie przyszedł na moje zajęcia, a inna dziewczynka była na szkolnej wycieczce - tłumaczy Iza.

Dorocie, która jest nauczycielką wspomagającą, zdarzało się w przeszłości kupować różne brakujące rzeczy do szkoły (głównie pomoce dydaktyczne). Przestała, gdy jedna z koleżanek powiedziała jej: "w ten sposób okradasz własne dzieci, bo wydajesz na pracę prywatne pieniądze".

- Przypominałam sobie te słowa za każdym razem, gdy docierało do mnie, że nie mam za co zabrać własnych dzieci do kina - opowiada nauczycielka. W szkole podstawowej w mieście wojewódzkim jako godziny ponadwymiarowe prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Już wie, że jej październikowa pensja będzie niższa o około 200 złotych na rękę, bo kilka z tych indywidualnych lekcji się nie odbyło.