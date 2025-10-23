Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Czy godziny "basiowe" pogrążą ministrę Nowacką w oczach nauczycieli?

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Barbara Nowacka na wrześniowym spotkaniu ze związkowcami
Barbara Nowacka na wrześniowym spotkaniu ze związkowcami
Źródło: Marcin Obara/PAP
Problem niepłatnych godzin ponadwymiarowych dotyczy już ponad 600 tysięcy nauczycieli i nauczycielek. Efekt? Edyta nie zabierze własnych dzieci do kina, Iza uważniej będzie wkładać zakupy do koszyka i zaciśnie pasa, a Ela już zastanawia się, czy to nie powinien być jej ostatni rok pracy w szkole. Coraz mniej osób gotowych jest zabierać uczniów i uczennice na szkolne wycieczki. - Na tych przepisach wszyscy tracą - słyszymy od nauczycieli.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Od września część nauczycieli traci wynagrodzenie, gdy ich uczniowie nie pojawiają się na lekcjach. To tak, jakby urzędnik nie dostawał pensji, gdy akurat nie ma petentów.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa kolejną zmianę przepisów i "analizuje zgłoszone uwagi". Tylko nie wiadomo, ile to potrwa.
  • Negatywne konsekwencje i emocje się mnożą. Na przykład w Opolu nauczyciele zawiesili współpracę "w zakresie udziału uczniów w akcjach, wydarzeniach i wycieczkach".
  • Niekorzystne zmiany w sposobie naliczania pensji mogą już teraz odbić się na przedmiocie "edukacja obywatelska" i ministerialnym programie "Wyjścia z klasą", wartym 110 milionów złotych.
  • Mogą też podkopać sztandarową reformę Barbary Nowackiej "Kompas Jutra", która 1 września 2026 roku ma wejść do podstawówek.
  • Polonista Dariusz Chętkowski nazwał niepłatne godziny "basiowymi" lub "baśkowymi". I przekonuje: "Dobra nazwa powoduje, że nauczycielom łatwiej ministerialne chamstwo znieść".

"Pięćset minus" - tak mogłaby nazwać to, co ją spotkało we wrześniu, Ela, nauczycielka języka polskiego. To właśnie o 500 złotych była niższa jej pensja. Jedna z klas miała dwudniową wycieczkę, a do tego chorowały i nie przychodziły na zajęcia dzieci, które mają tzw. rewalidację (to lekcje wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

We wrześniu w podobny sposób przepadło siedem lekcji Izy, nauczycielki w wiejskiej szkole w Mazowieckiem. Ona straciła przeszło 300 złotych na rękę (nauczycielska nadgodzina do zwykle ok. 70 zł brutto). - Jeden chłopiec był w szkole, ale nie przyszedł na moje zajęcia, a inna dziewczynka była na szkolnej wycieczce - tłumaczy Iza.

Dorocie, która jest nauczycielką wspomagającą, zdarzało się w przeszłości kupować różne brakujące rzeczy do szkoły (głównie pomoce dydaktyczne). Przestała, gdy jedna z koleżanek powiedziała jej: "w ten sposób okradasz własne dzieci, bo wydajesz na pracę prywatne pieniądze". 

- Przypominałam sobie te słowa za każdym razem, gdy docierało do mnie, że nie mam za co zabrać własnych dzieci do kina - opowiada nauczycielka. W szkole podstawowej w mieście wojewódzkim jako godziny ponadwymiarowe prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Już wie, że jej październikowa pensja będzie niższa o około 200 złotych na rękę, bo kilka z tych indywidualnych lekcji się nie odbyło.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Czytaj także:
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
BIZNES
Na miejscu pracowała policja
13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol
Olsztyn
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Rzeszów
Viktor Orban
Orban uderzył w polski rząd
Świat
pap_20240125_08I
Nauczycielka skazana za negowanie rosyjskich zbrodni
Świat
imageTitle
Popis Spurs. Gigant z Francji dał lekcję debiutantowi
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny wynik Polek w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
Świat
Spowalniający kierowcy przed miernikiem prędkości
Nie chcą remontu drogi rowerowej, bo... po dziurawej jeździ się wolniej
Poznań
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
WARSZAWA
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
WARSZAWA
Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"
Świat
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
METEO
imageTitle
Utalentowana Rosjanka będzie grać dla innego kraju
EUROSPORT
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Trener mistrzów o poważnej chorobie. "Byłem jak zombie"
EUROSPORT
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Dyrektorka Luwru Laurence des Car podczas wystąpienia w Senacie
Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"
Świat
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump
Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
Świat
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
METEO
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska
imageTitle
Bayern się zabawił. Kolejna wysoka wygrana
EUROSPORT
25 min
superwizjer foto putin
PremieraKamienica za płotem premiera. Trop prowadzi do kancelarii Putina
Superwizjer
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica