Godziny dla seniorów. Co o nich myślą oni sami?

Ale jak się okazuje, niektórzy seniorzy specjalne godziny traktują także jako okazję do wyjścia z domu. – Jestem wykończona tym siedzeniem w domu. Nikt do mnie nie przychodzi, ja samiutka jestem – mówi emerytka żwawo zmierzająca w stronę wejścia do sklepu. - No, ale teraz słyszę, że od 10 do 12 jest godzina dla seniora. Córka mi nakupiła towaru, ale mówię, idę kupić coś świeżego, mięso, wędliny. No i wyszłam, nawet nic nie mówiłam, bo by zaraz przyjechali. Chodzę po pokojach, z pokoju na balkon i ot cała moja robota. Jak to długo potrwa? – pyta i rusza na zakupy w popularnym dyskoncie.