Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Atak na dom ministra. Politycy PSL apelują

Stefan Krajewski
Konferencja prasowa w sprawie wydarzeń w Zambrowie
Źródło: TVN24
Szaleniec, bo tak trzeba to nazwać, zaatakował mienie, zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi – mówił szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk, odnosząc się do incydentu przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, gdzie sprawca rozlał gnojowicę i kierował groźby wobec rodziny polityk. Politycy PSL potępili ten akt i zaapelowali o tonowanie nastrojów w polskim życiu politycznym.

W piątek rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojówkę w pobliżu jego posesji w woj. podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby. Sprawą zajęła się policja. W sobotę podlaska policja poinformowała o zatrzymaniu 35-latka z województwa lubelskiego, który przed jedną z posesji rozlał gnojowicę, a także kierował groźby karalne (policja nie wskazała, że chodzi o posesję należącą do Krajewskiego - red.). Mężczyzna jest w policyjnym areszcie. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował wieczorem, że zatrzymany będzie w niedzielę doprowadzony do prokuratury.

Do zdarzenia odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie na X.

"Atak na rodzinę, zastraszanie małżonki to są metody najbardziej obrzydliwej polityki z możliwych. Pan minister wiąże to z partią Brauna. Nie przesadzając niczego, to rzeczywiście ich metody." - napisał minister.

Paszyk: szaleniec zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi

Głos w sprawie zabrali w sobotę politycy PSL - poseł Krzysztof Paszyk, zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak, podczas specjalnej konferencji prasowej w Białymstoku.

- Szaleniec, bo tak trzeba to nazwać, zaatakował mienie, zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi - mówił Krzysztof Paszyk. Zaznaczył, że wspólnie z innymi politykami PSL chciałby zaapelować do wszystkich środowisk politycznych o "tonowanie nastrojów".

- Liczymy, że to wydarzenie spowoduje refleksję i będziemy, nie tylko my w PSL-u, ale w wszystkich środowiskach politycznych łagodzić język, łagodzić temperaturę języka w przestrzeni publicznej, póki nie jest za późno - oznajmił. - Dzisiaj mamy jeszcze ostatni moment, aby patopolityków oddzielić grubym murem od przestrzeni publicznej, póki nie dojdzie do tragedii - dodał.

Stefaniak: nie został zaatakowany polityk, tylko jego najbliżsi

W podobnym tonie wypowiedział się Jakub Stefaniak - To, co miało miejsce wczoraj, to jest bandyterka i nie bójmy się tego słowa. Nie został zaatakowany polityk, tylko zostali zaatakowani jego najbliżsi - zaznaczył. - Dzisiaj potrzebny jest bardzo mocny, silny i kategoryczny apel wszystkich polityków, odpowiedzialnych polityków o odcięcie się od tego typu zachowań, które niestety mogą skończyć się tragicznie - ocenił Stefaniak.

Politycy powoływali się na zamieszczony przez PSL na jednym z portali społecznościowych filmik z zajścia; zawiera on fragmenty nagrane zarówno przez żonę Krajewskiego, jak i sprawcę zdarzenia. Na nagraniu tym słychać, jak mężczyzna mówi m.in. "będziesz wisiał Donald, będziesz wisiał Stefan, Radek, Kierwiński też". Widać też rozlaną gnojowicę i zbiornik po niej. Jakub Stefaniak ocenił, że zajście jest karygodne. Podkreślił, że wtargnięcie na posesję mogło i może dotyczyć każdego, niezależnie od tego z jakiej jest opcji politycznej, dlatego na takie zdarzenia nie ma zgody.

Jakub Stefaniak dodał, że zatrzymana przez policję osoba - jak powiedział - jest znana z podobnej akcji przed kancelarią premiera.

Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"

BIZNES

Nowak: nie ma miejsce na brutalizację życia publicznego

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział natomiast, że jest po rozmowach z częścią liderów organizacji rolniczych i podziękował im za to, że odcinają się od zachowania osoby zatrzymanej w sprawie incydentu. Podkreślił także, że minister Stefan Krajewski wprost wypowiadał się w imieniu polskiego rządu, że jest przeciwny umowie z Mercosur i budował mniejszość blokującą tę umowę.

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

Michał Istel

- Dziś jest atakowany i mamy do czynienia z kłamstwami ze strony polityków opozycji, których środowisko polityczne popierało i dążyło do przyspieszenia zawarcia tej umowy, za to, że rzekomo wyraża się w sposób inny niż stanowią fakty. Więc nie ma miejsca na kłamstwa, nie ma miejsca na brutalizację życia publicznego - powiedział Nowak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

Udostępnij:
TAGI:
RolnicyProtesty rolnikówProtest rolnikówPolskie Stronnictwo LudoweStefan Krajewski
Czytaj także:
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Zima sparaliżowała stolice naszych sąsiadów
METEO
imageTitle
Koncert Polaków. Kowalski i Szubarczyk awansowali do Welsh Open
EUROSPORT
imageTitle
Co to był za skok. Nowy rekord Wielkiej Krokwi wisiał w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Trener Polaków dumny ze skoczków. "To nie moje podium"
EUROSPORT
TRUMP
Rubio podsunął notatkę, Trump ją odczytał. Niezręczna sytuacja w Białym Domu
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"Udało się uzyskać dobry numer". Kontakt premiera z prezydentem "tuż przed sylwestrem"
Polska
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
METEO
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Petru zdradził, kogo poprze. Mucha chce najpierw porozmawiać
Polska
8 min
pc
Nauczycielka: nie zamierzam się poddać, walczę o moje dobre imię
Fakty+
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
METEO
46 min
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Wyrzuciła "zabawkowy" krzyż do kosza. "Ta kobieta zachowała się niezwykle racjonalnie"
Dwie strony
imageTitle
Radość Tomasiaka i Kubackiego. "Lepiej się tego wymarzyć nie dało"
EUROSPORT
imageTitle
Prevc niegościnna. Jubileuszowy triumf
EUROSPORT
Zachód słońca w Gazie
Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd
Monika Winiarska
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Nawrocki o tych, którzy chcą "rozliczać środowiska kibiców"
Polska
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki na podium w Zakopanem
Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem
EUROSPORT
Możliwe są intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie
Więcej regionów z ostrzeżeniami. Gdzie zagraża nam zimowa aura
METEO
Walki w Aleppo w Syrii. Ludzie opuszczają domy
Setki bojowników przeciwko syryjskim siłom. Mieszkańcy porzucają domy, szukają schronienia
Świat
imageTitle
Kubacki i Tomasiak uradowali kibiców w Zakopanem
EUROSPORT
Śnieg, zima, ślisko, oblodzenie, opady marznące, Podkarpacie
Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala
Szczecin
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem
Białystok
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Cztery osoby w areszcie
Poznań
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
WARSZAWA
57 min
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"
Ciekawe czasy
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
Polska
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
BIZNES
imageTitle
Młodość i doświadczenie. Dwa światy w polskim duecie w Zakopanem
EUROSPORT
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica