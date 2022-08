Gminy i wodociągi walczą ze złodziejami wody

Na cmentarzu w Świdwinie (Zachodniopomorskie) był kran, ale już go nie ma, bo ktoś kradł wodę. - Pan z drugiej strony ulicy rozebrał się, złożył ciuchy i mył się tam - mówi pani Julianna, jedna z mieszkanek. Mieszkańcy przypuszczają, że wodę podbierają też działkowicze, którzy niedaleko mają ogródki. - Żeby z cmentarza wodę brać. Przecież to miasto płaci i ludzie płacą - komentuje pani Iwona.

Ludzie mieli dość i poskarżyli się zarządcy. Ten podliczył, że przez dwa miesiące wylano tyle wody, co przez rok i zlecił zamknięcie części kranów, by nie kusić złodziei.

Wodociągi zmagają się ze złodziejami wody

Ze złodziejami walczą też wodociągowcy. Na przykład namierzają mieszkańców, którzy przyłączyli się do sieci z pominięciem licznika. - W ostatnim okresie mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie musieliśmy skierować sprawę do prokuratury, która prowadzi poprzez policję w Konstancinie dochodzenia w tej sprawie - mówi dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (Mazowieckie) Edward Skarżyński.

Podłączenie do rury z pominięciem licznika czy ingerowanie we wskazania wodomierza, to tylko niektóre sposoby złodziei na uniknięcie opłat. - Mamy do czynienia z nielegalną budową studni głębinowych, gdzie się czerpie w bardzo dużych ilościach niekontrolowanych wodę i podlewa się ziemniaki czy zboża - mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca.