Próbował udusić ojca kablem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Co czeka nas w pogodzie po weekendowym ataku zimy i czy śnieg, który zasypał Polskę, dotrwa do świąt? Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w środę mieszkańcy południowych regionów powinni być gotowi na "powtórkę" obfitych opadów. Później, po kilku mroźnych dniach, przyjdzie odwilż, "i to taka bardzo mocna".