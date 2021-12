Dwa województwa, dwa kuligi. Cztery osoby w szpitalu

czytaj dalej

53-latek chciał przejść na drugi brzeg rzeki. Jednak zamiast pójść przez most wybrał drogę na skróty, po kamieniach. Mężczyzna pośliznął się i wpadł do lodowatej wody. Jak informuje policja z Oświęcimia (Małopolska), zdołał jednie wyjść na brzeg i stracił przytomność. Potrzebującego pomocy 53-latka wypatrzył spacerowicz, który wezwał na miejsce służby. Wychłodzony mężczyzna trafił do szpitala.