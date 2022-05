Odpowie za kradzież ogrodzenia. Policja: uznał, że skoro sam postawił słupki, to wciąż należą do niego

Na działce letniskowej w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz (Warmińsko-Mazurskie) doszło do kradzieży 16 słupków ogrodzeniowych. Z ustaleń policji wynika, że demontażu dokonał mężczyzna, który wiele lat temu był właścicielem tej działki. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja: uznał, że skoro sam postawił słupki, to wciąż należą do niego

- Sprawa szybko się wyjaśniła. Policjanci ustalili, że demontażu części ogrodzenia dokonał mężczyzna, który wiele lat temu był właścicielem tej działki. Wyszedł z założenia, że skoro sam postawił to ogrodzenie to w dalszym ciągu należy ono do niego – mówi nadkomisarz Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.