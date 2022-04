Bracia pokłócili się o korzystanie z łazienki, jeden wezwał policję. Później próbował uciec

czytaj dalej

Marina Owsiannikowa, rosyjska dziennikarka, która w połowie marca zaprotestowała przeciwko wojnie w Ukrainie na antenie kanału pierwszego telewizji państwowej, została zatrudniona przez niemiecki "Die Welt". "Welt oznacza to, czego tak zaciekle bronią teraz mieszkańcy Ukrainy - wolność" - przekazała Rosjanka, cytowana w oświadczeniu grupy medialnej. Protest Owsiannikowej wywołał duże emocje, jej wystąpienie było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Roman Hryszczuk, członek ukraińskiego parlamentu, podał w wątpliwość spontaniczność jej zachowania, sugerując, że może to być element zaplanowanej rosyjskiej propagandy, która jest skierowana do Zachodu.