"Jest prowadzona autentyczna rzeź dzików". Główny Lekarz Weterynarii doradza strzelanie do samic

W styczniu reporterzy "Czarno na białym" pokazywali, że ochrona przed afrykańskim pomorem świń (ASF), którą mają zapewnić myśliwi, jest fikcją. Dziennikarze dotarli do nagrań, z których wynika, że były przypadki, gdy z krwią potencjalnie zakażonych dzików mają kontakt inne zwierzęta, w tym te upolowane, które trafiają później na rynek. To idealne warunki do rozprzestrzeniania się wirusa. Główny Inspektorat Weterynarii przekonuje, że reaguje na sygnały o nieprawidłowościach. - Kilkanaście takich interwencji było w skali tego roku. Po to weszło prawo wykonawcze do specustawy, żeby były narzędzia prawne do karania – twierdził dr Mirosław Welz, zastępca głównego lekarza weterynarii.