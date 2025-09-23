Główny Inspektorat Transportu Drogowego stawia kolejne fotoradary Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Panu Tadeuszowi o podróży sprzed miesiąca przypomniała inspekcja transportu drogowego. Wysłała kierowcy zdjęcie z fotoradaru i mandat w wysokości 800 złotych. Mężczyzna przez jedną ze wsi jechał o 34 kilometry na godzinę szybciej niż można.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) idzie za ciosem i stawia kolejne 70 fotoradarów. Planuje też nowe 43 odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy już ruszył na A4 na Dolnym Śląsku.

- Od 17 września urządzenie zarejestrowało około 800 kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązującego ograniczenia prędkości – mówi Grzegorz Gadzialski z GITD.

Odcinkowy pomiar powstanie na S8 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Archiwum TVN24

Przybywa fotoradarów w Polsce

W całym kraju są na razie 72 miejsca z odcinkowym pomiarem prędkości. Za niecały rok, będzie ich już 114. Chodzi o najniebezpieczniejsze odcinki, choć nie tylko o bezpieczeństwo chodzi.

- Odcinkowy pomiar prędkości to także zmniejszenie hałasu, szczególnie w aglomeracjach, gdzie drogi dwupasmowe przebiegają bardzo blisko osiedli – mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Tak jest w Trójmieście, w Warszawie, we Wrocławiu, koło Krakowa – wylicza.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery

Odcinkowe pomiary prędkości Inspekcja Transportu Drogowego instaluje głównie na autostradach i ekspresówkach, ale urządzenia pojawiają się również przy lokalnych trasach.

Według ekspertów od bezpieczeństwa ruchu drogowego to właśnie tego typu system jest najskuteczniejszy. Kierowcy zwalniają na długim odcinku, a nie, jak w przypadku fotoradaru, tylko na moment.

- To jest sposób, żeby było mniej wypadków w Polsce. Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania wypadków drogowych – zauważa egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Rafał Grodzicki.

Wykroczeń nie brakuje - przez pierwsze pół roku wszystkie odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały ich prawie 264 tysiące, czyli 1445 dziennie. Nagrani kierowcy jadą średnio o 21 kilometrów za szybko.

- Kierowcy niektórzy panikują, kiedy wjeżdżają na odcinkowy pomiar prędkości bądź z niego wyjeżdżają. Ostentacyjnie, gwałtownie hamują, bo myślą, że kamery przy wjeździe i wyjeździe rejestrują prędkość jazdy. Nie, rejestrują tylko średnią prędkość na danym odcinku – wyjaśnia Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD