Główny ekonomista mówi, że Orlen "nie jest od pomocy Polakom". Obajtek twierdzi inaczej

Główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski stwierdził w czwartek w TVN24, że koncern "nie jest od pomocy Polakom". Szef Orlenu Daniel Obajtek utrzymuje jednak, że jest zupełnie inaczej. W czwartek po południu umieścił na Twitterze wpis, w którym zapewnił, że "Orlen zawsze pomaga Polakom, realizuje cele społeczne i dalej będzie to robić". Prezentujemy poniżej wypowiedzi obu przedstawicieli firmy.

Grupa Orlen w 2022 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 278 miliardów złotych . Zysk netto wyniósł blisko 35,5 miliarda złotych, podczas gdy rok wcześniej było to około 11,2 miliarda. Zysk netto oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos i Grupy PGNiG wyniósł 21,4 miliarda .

W najnowszym raporcie Orlen podał, że modelowa marża rafineryjna w lutym wyniosła 14,8 dolara na baryłce. To spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy wyniosła 21,9 dolara na baryłce, ale duży wzrost rok do roku - w lutym 2022 marża wynosiła 2,7 dolara na baryłce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu.