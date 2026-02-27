SAFE - kto uczestniczy w europejskim programie? Źródło: TVN24

Po piątkowym głosowaniu nad ustawą wdrażającą program SAFE Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że jest zaskoczony postawą posłów PiS, którzy nie poparli poprawki dotyczącej ochrony budżetu MON, choć wcześniej apelowali o taki zapis w ustawie.

- To pokazuje, jak się pogubili w całym procesie dotyczącym SAFE - ocenił minister obrony narodowej i wicepremier.

- Spłata zaciągniętych zobowiązań na sprzęt na przykład amerykański, koreański czy też kupowany w Polsce, odbywa się z budżetu MON-u. W programie SAFE będzie się to odbywać z rezerwy budżetu państwa, ale nie będzie to z budżetu MON-u - podkreślił.

Minister zaapelował również do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o SAFE. - Oczywiście pan prezydent ma 21 dni, ale czas odgrywa rolę - dodał.

Dopytywany, czy zamierza spotkać się z prezydentem, by przekonać go do założeń ustawy, poinformował, że już rozmawiał z nim w tym tygodniu. - Wierzę, że pan prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych stanie po stronie wojska - powiedział.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował zaś, że jeszcze w piątek podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o SAFE

W piątek Sejm przyjął cztery poprawki Senatu do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Jedna z nich - poprawka numer jeden - przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność - w budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa na ten cel.

Poprawka numer cztery wprowadza z kolei obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.

Nad tymi dwiema poprawkami głosowanie odbyło się razem.

Wszyscy posłowie PiS zagłosowali za odrzuceniem poprawek, natomiast partie koalicji rządzącej oraz Konfederacja głosowały przeciw ich odrzuceniu.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

