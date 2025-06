Apel do wyborców o "nie czekanie na ostatnią chwilę"

Przewodnicząca komisji w Międzywodziu o głosowaniu do godziny 21. Źródło: TVN24

Państwowa Komisja Wyborcza i jej przewodniczący apelują do wyborców, aby nie czekali z głosowaniem na chwilę przed zamknięciem lokali wyborczych. - Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21, przy czym zwracam się z apelem do wyborców o wcześniejsze zrealizowanie powinności obywatelskiej i nie czekanie na ostatnią chwilę - mówił podczas pierwszej z niedzielnych konferencji Sylwester Marciniak, szef PKW.

O tym, jak w praktyce wygląda sytuacja przed lokalami wyborczymi o godzinie 21 poinformowała przewodnicząca komisji w Międzywodziu. - Członek komisji staje na końcu kolejki i wszystkie osoby, które są przed nim mają prawo oddać głos. Osoby, które dojdą po godziny 21, niestety tego prawa już nie mają - zaznaczyła.

Druga tura wyborów prezydenckich odbywa się w niedzielę 1 czerwca. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która zakończy się po głosowaniu o godzinie 21.

Lokale dla wyborców otworzyły się o godzinie 7. W tym dniu zaplanowano cztery konferencje Państwowej Komisji Wyborczej: o 10, 13.30, 18.30 oraz o 22, po zakończeniu głosowania.

