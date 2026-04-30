Polska Koalicja niemal jednogłośnie. Z wyjątkiem jednego posła

Jak nad wnioskiem o odwołanie Hennig-Kloski zagłosowała koalicja?

Sejm odrzucił w czwartek wniosek o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Za odwołaniem ministry głosowało 213 posłów, 238 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Koalicja rządząca była praktycznie jednogłośna w głosowaniu. Wyjątkiem jest poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, który poparł wniosek o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Swoją decyzję polityk zapowiadał w środę we wpisie na platformie X.

"Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski z powodów o których mówię od dawna. NIE idę ani do PiS, ani do Konfederacji i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie" - oznajmił

Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla @hennigkloska z powodów o których mówię od dawna. NIE idę ani do @pisorgpl,ani do @KONFEDERACJA_ i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu,że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie — Bartosz Romowicz (@romowiczbartosz) April 29, 2026 Rozwiń

Romowicz: honor nie ma swojej ceny

Jeszcze przed czwartkowym głosowaniem nad wnioskiem o odwołanie ministry Romowicz powiedział, że "[w czasie debaty - red.] nie padło nic o tym, jakie będzie podejście do lasów w Bieszczadach, do planów ogólnych gmin, do planów urządzania lasów, do moratorium".

- Czuję, że dla mieszkańców Bieszczad, czyli okręgu, w którym mieszkam, szykuje się trudniejszy okres, a honor nie ma swojej ceny. Ja jutro tam wracam, do miejsca, w którym mieszkam od urodzenia i chcę chodzić z podniesioną głową, i móc ludziom spojrzeć w oczy - oświadczył poseł.

Dodał też, że gdyby zagłosował w obronie Hennig-Kloski, "to by się bardzo źle z tym czuł".

Wniosek a napięcia w koalicji rządzącej

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

Próba odwołania Hennig-Kloski nałożyła się na napięcia między klubem Polski 2050 a klubem Centrum. Szefowa MKiŚ parę miesięcy temu przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na przewodniczącą Polski 2050 - odeszła z klubu Polski 2050, zakładając klub Centrum. Niektórzy posłowie Polski 2050 nie wykluczali głosowania za jej odwołaniem.

Stanowisko Polski 2050

Pełczyńska-Nałęcz przekazała w czwartek przed rozpoczęciem obrad, że jej ugrupowanie da ostrożny kredyt zaufania Hennig-Klosce oraz minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie i zagłosuje za odrzuceniem obu wniosków o wotum nieufności.

Przypomniała, że jej ugrupowanie oczekiwało, by szefowe obu resortów spotkały się z klubem parlamentarnym Polska 2050 i porozmawiały. - Przyszła minister zdrowia, porozmawialiśmy, usłyszeliśmy określone zobowiązania, ale też informacje. Potem po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła też minister klimatu. Usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało - oświadczyła szefowa Polski 2050.

Te zobowiązania, o których powiedziała, to "rozliczenie znacznej części 'Czystego Powietrza' już do połowy maja" i - włączenie we wrześniu "małpek" do systemu kaucyjnego. - To, czego oczekiwaliśmy, stało się - zakończyła.

O tych ustaleniach Pełczyńska-Nałęcz napisała po spotkaniu jeszcze w środę na platformie X. Wówczas ostro skrytykowała to Hennig-Kloska. "O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal" - oznajmiła.

