Polska Głosowanie nad Szymonem Hołownią w roli przewodniczącego klubu Polski 2050? Politycy zaprzeczają Oprac. Kuba Koprzywa |

Hołownia: ja żadnej rezygnacji nie składałem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza.

We wtorek wieczorem odbyło się posiedzenie klubu. Jak przekazał poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, nie zapadły podczas niego żadne decyzje i nie odbyło się żadne głosowanie. Dodał, że ze względu na późną porę przerwano obrady.

Z kolei przewodniczący Śliz poinformował późnym wieczorem, że "informacje pojawiające się w mediach dotyczące głosowania nad Szymonem Hołownią są nieprawdziwe".

Doniesienia na temat nowej roli Szymona Hołowni

Spekulacje dotyczące przyszłej roli Hołowni pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Informowały, że miałby wejść do rządu, czy też na nowo przejąć władzę w Polsce 2050. Na początku września w portalu Onet pojawił się artykuł, z którego wynikało, że Hołownia miałby z kolei zastąpić Śliza w fotelu przewodniczącego klubu.

- Mam po kokardę polityki budowanej (...) wokół przecieków, stołków politykierskich, jakichś dywagacji - oświadczyła wówczas liderka formacji, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

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Natomiast Śliz pytany wówczas o medialne doniesienia powiedział, że "nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie".

W kontekście Hołowni pojawiają się też spekulacje co do wejścia do rządu. Były marszałek Sejmu w "Kropce nad i" w TVN24 mówił niedawno, że nie było dla niego takiej propozycji, ale nie odmówiłby tego, gdyby to "spinało się w całość". Dodał, że mógłby być osobą koordynującą "bezpieczeństwo informacyjne".

Hołownia, założyciel Polski 2050, pod koniec września ubiegłego roku poinformował, że nie będzie ubiegał się ponownie o funkcję przewodniczącego partii. W wyniku przeprowadzonych wyborów zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W lutym tego roku partię opuściła około połowa parlamentarzystów, tworząc klub Centrum. Obecnie Polska 2050 liczy 15 posłów.