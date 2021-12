Głogów. Zniszczone drzwi biura posła Prawa i Sprawiedliwości. Policja wyjaśnia sprawę

Do aktu wandalizmu doszło w piątek, na jednym z pięter budynku przy ulicy Poczdamskiej w Głogowie (woj. dolnośląskie), gdzie znajduje się biuro poselskie posła PiS Wojciecha Zubowskiego. Na drzwiach biura pojawił się napis "Je**ć PiS", wymalowany czerwoną farbą. Jak informuje portal miedziowe.pl, podobny tekst pojawił się również na półpiętrze.

- Wandale wpuścili też klej do zamka. Nie tylko przedstawiciele biura poselskiego, ale i innych firm, które mają swoją działalność na piętrze, nie mogli dostać się do pracy. Dopiero, gdy wymieniliśmy wkładkę zamka można było wejść - powiedziała w rozmowie z miedziowe.pl Anna Keep, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.