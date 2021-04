"Polska dyktaturą teleskopowej pałki" vs "policja zachowuje się łagodnie". Komentarze po interwencji w Głogowie

W Głogowie w województwie dolnośląskim odbył się w niedzielę protest przeciwko obostrzeniom i noszeniu maseczek. W zgromadzeniu uczestniczyło około 200 osób. Policjanci interweniowali m.in. wobec jednej z kobiet , a film z tego zdarzenia trafił do sieci. Na nagraniu widać, jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię. Interwencja wzbudziła kontrowersje. Pojawiły się też pytania o jej zasadność.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z policyjnej kamery przedstawiające to, co działo się tuż przed zatrzymaniem trzech osób, w tym wspomnianej kobiety. Na filmie słychać, jak kobieta obraża funkcjonariusza.