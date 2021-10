Podczas protestu policjant uderzył kobietę pałką i ją przewrócił. Prokuratura: nie przekroczył uprawnień

11 kwietnia w Głogowie odbył się protest około 200 osób sprzeciwiających się obostrzeniom epidemicznym. Było to kolejne takie zgromadzenie w mieście, w krótkim odstępie czasowym. Interweniowała policja, która informowała, że zgromadzenie jest nielegalne. Jak donosił portal MyGlogow.pl, policja użyła m.in. gazu łzawiącego, doszło też do użycia siły.

Rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz w rozmowie z dziennikarzami bronił zasadności użycia środków przymusu bezpośredniego i podkreślał, że nagranie przedstawia "niewielki fragment interwencji". Niedługo później Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z policyjnej kamery przedstawiające to, co działo się tuż przed zatrzymaniem trzech osób, w tym wspomnianej kobiety. Na filmie słychać, jak kobieta obraża funkcjonariusza.

Śledztwo umorzone

"Środki zastosowane prawidłowo"

"Sąd nie uznał zażalenia obrońcy stwierdzając jednocześnie, że zgodnie z art. 244 par. 1 kpk policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź tez nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do prowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyśpieszonym. W swoim postanowieniu odniósł się do całej kwestii zatrzymania i użycia środków przymusu bezpośredniego, uznając, że zostały one zastosowane prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa oraz adekwatnie do zaistniałej sytuacji" - przekazywała głogowska policja.