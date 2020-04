"Strzelali do nas jak do kaczek". Wyrok za napaść na świadków koronnych

Akcja, za którą osądzeni zostali kibole Ruchu Chorzów, rozegrała się 30 grudnia 2018 r. na ulicach Świętochłowic, a później kolejnych śląskich miast. Na święta do domu przyjechał wtedy Łukasz B. ps. Baluś, do niedawna lider "Psycho Fans", czyli bojówki kiboli Ruchu Chorzów.

Na ścianach murów jego rodzinnych Świętochłowic oraz Chorzowa kibole malowali obrażające go napisy. Podobne treści umieszczano w internecie. Ale nikt nie odważył się zaatakować "Balusia" fizycznie. Aż do grudnia 2018 r., kiedy Łukasz B. spotkał się z Dawidem W. ps. Dawo, swoim byłym "żołnierzem" z gangu "Psycho Fansów", który również zdecydował się na współpracę z policją. Mężczyźni jechali samochodem należącym do konkubiny "Balusia", gdy nagle zorientowali się, że goni ich auto z czterema byłymi kolegami z bojówki. Napastnicy wymachiwali w ich kierunku maczetami, w pewnym momencie zaczęli strzelać w kierunku skruszonych kiboli pistoletami pneumatycznymi na metalowe kulki oraz rakietnicami sygnałowymi.

Jedna z rakiet wybiła dziurę w przedniej szybie od strony pasażera. Nie wpadła do kabiny, inaczej siedzący tam skruszony członek kibolskiego gangu zostałby trafiony w twarz i mógłby zginąć. - Jakby nas dopadli, toby nas zabili. To są rakietnice sygnałowe, do wystrzeliwania w powietrze na morzu. A oni do nas strzelali jak do kaczek. Z rakietnic i z broni - opowiadał Łukasz B. reporterom Superwizjera TVN w marcu 2020 r.