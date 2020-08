Sąd: uchwała dotyczy ludzi z grona LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący

"O ile Rzecznik Praw Obywatelskich utrzymuje, że uchwała odnosi się wprost do społeczności LGBT, zaliczanych do niej osób, o tyle Gmina, Instytut Ordo Iuris oraz Prokurator twierdzą, że uchwała w ogóle nie jest adresowana do tej grupy osób, a odnosi się do 'ideologii LGBT' i jest wynikiem wywołanej przez niektórych polityków wojny ideologicznej" - stwierdził WSA w Gliwicach w uzasadnieniu.