"Głęboki spór" Morawieckiego i Ziobry. Tusk złożył im ofertę

W poniedziałek Donald Tusk napisał na platformie X o niedawnym publicznym sporze pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą.

"Ziobro i Morawiecki pokłócili się o to, który z nich bardziej zaszkodził PiS-owi w wyborach. Jako obiektywny ekspert mogę was pogodzić: zajęliście ex aequo drugie miejsce. Zwycięzca jest jeden" - stwierdził szef rządu.

Ziobro i Morawiecki pokłócili się o to, który z nich bardziej zaszkodził PiS-owi w wyborach. Jako obiektywny ekspert mogę was pogodzić: zajęliście ex aequo drugie miejsce. Zwycięzca jest jeden. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 22, 2025 Rozwiń

Spór Ziobro i Morawieckiego. "Miałem żal"

W ubiegłym tygodniu były premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Kanale Zero, jak długo rządziłby PiS, gdyby nie były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ historia alternatywna jest bardzo ponętna, bardzo ciekawa, gdyż nikt jej nigdy nie sprawdzi - stwierdził.

- Z mojego punktu widzenia te spory były niepotrzebne i mogę powiedzieć, że na pewno nie przyczyniło się to do poprawy naszych notowań, ale jak by było, gdyby ktoś inny zawiadywał tym resortem, nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć: tak, byliśmy w głębokim sporze (z Ziobrą - red.). Przede wszystkim miałem żal, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie idzie aż tak, jak mogłaby iść - wyznał.

Na platformie X odpowiedział na to Ziobro, który potwierdził, że był z Morawieckim "w głęboki sporze". "Skoro wciąż wracasz do przyczyn utraty władzy i odpowiedzialność zrzucasz na innych, jestem gotów na publiczną debatę z Tobą o przeszłości i przyszłości. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego cały obóz prawicy stoi bowiem przed wielką szansą przywrócenia w Polsce prawa i sprawiedliwości. Warunkiem jest jednak wyciągnięcie merytorycznych i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy" - napisał były szef MS.

Mateusz, w @OficjalneZero powiedziałeś, że byliśmy w głębokim sporze. To prawda. W przeciwieństwie do Ciebie nigdy nie zgadzałem się na Zielony Ład, w tym zaostrzenie pakietu klimatycznego, kastrację reform sądownictwa, mechanizm warunkowości – czyli mechanizm szantażu wobec… https://t.co/VnSiEFUesO — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) September 21, 2025 Rozwiń

