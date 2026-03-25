Giertych kontra Borowski. Były opozycjonista nie wykonuje wyroków, może zostać ułaskawiony

Sąd: Roman Giertych został zatrzymany bezzasadnie Źródło: Ewa Paluszkiewicz | Fakty po południu

We wtorek warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Adama Borowskiego, opozycjonisty z czasów PRL, za znieważenie prawnika i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Sąd uznał, że "Borowski nie wykonał nałożonego obowiązku przeprosin, dlatego zdecydował o zarządzeniu wykonania kary 6 miesięcy pozbawienia wolności".

Adam Borowski w Radiu Wnet zapowiedział: - Nie przeproszę. Mogę iść do więzienia.

PiS staje w jego obronie

Wieczorem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent Karol Nawrocki powołując się na przepisy konstytucji dotyczące prawa łaski zażądał od Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka akt tej sprawy Adama Borowskiego.

W styczniu w TV Republika Nawrocki pytany o możliwość ułaskawienia Borowskiego nazwał go "bardzo odważnym człowiekiem, który zawsze stawał po stronie Polski". - Niepokojąca jest ta informacja. Jeszcze nie podjąłem żadnych decyzji na temat ułaskawień. Są już gotowe na moim biurku, ale w związku z wieloma obowiązkami jeszcze nie zdążyłem się nad nimi pochylić. Poprosiłem o pełną analizę sprawy pana Adama Borowskiego - mówił.

We wtorek głos w sprawie zabrał też Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. "System Tuska przekracza kolejną granicę! Skandal - więzienie za poglądy dla starszego działacza opozycji antykomunistycznej, Adama Borowskiego! Nadgorliwość niektórych sędziów, chcących przypodobać się rządowi Tuska, jest charakterystyczna dla czasów, w których żyjemy. Wolności słowa w Polsce już nie ma" - skomentował na platformie X.

Zarzucił Giertychowi współpracę z przestępcami

Sprawa dotyczy wypowiedzi Borowskiego w TV Republika sprzed sześciu lat. Borowski w 2020 r. w kontekście sprawy Polnordu powiedział, że Giertych jest adwokatem, który "współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli 'słupami'".

Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 milionów złotych ze spółki Polnord. W styczniu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie przeciwko Giertychowi, gdyż według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Giertych tego nie zostawił

Giertych nie dostał więc w tej sprawie jakichkolwiek zarzutów. Skierował natomiast przeciwko Borowskiemu prywatny akt oskarżenia za zniesławienie. Doszło wtedy do mediacji - Borowski przyznał się do winy, a Giertych zażądał jedynie przeprosin na Facebooku. W zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w listopadzie 2023 r. warunkowo umorzył postępowanie przeciwko Borowskiemu, na rok próby.

Jak opisuje oko.press, w tym czasie miał on zamieścić na swoim profilu na Facebooku krótkie przeprosiny. Tego jednak nie zrobił. Sąd ponownie zajął się tą sprawą i 24 kwietnia 2025 r. wydał drugi wyrok, w którym skazał Borowskiego na pół roku więzienia w zawieszeniu, podktrzymujac jednocześnie obowiązek przeprosin.

To jednak nie zmieniło postawy Borowskiego. Efektem tego jest wtorkowa decyzja o wykonaniu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności dla opozycjonisty z czasów PRL. Decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna. Jak podało radio Wnet, obrona zapowiedziała jej zaskarżenie.

Dostał wsparcie dawnych kolegów

W styczniu 25 działaczy opozycji demokratycznej z czasów PRL przesłało Ministrowi Sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi oświadczenie w sprawie Borowskiego. Jego celem było skłonienie ministra, by przyjrzał się sprawie. Oświadczenie podpisali m.in.: Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, Czesław Bielecki i Zbigniew Bujak. Także w styczniu grupa 91 członków byłej opozycji antykomunistycznej w PRL oraz "innych osób podzielających ich stanowisko" skierowała list do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaapelowali w nim o złożenie przez Marcina Wiącka kasacji lub skargi nadzwyczajnej od wydanego w sprawie Borowskiego wyroku.

- Adam Borowski mógł przeprosić, nie chce tego zrobić – mówił wtedy w RMF minister Żurek. Dodawał jednak, że przyjrzy się sprawie Borowskiego, ponieważ nie chce, żeby stał się on "ikoną tej grupy politycznej, którą reprezentuje, jako osoba prześladowana".

Kim jest Adam Borowski?

Adam Borowski to obecnie szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej". W 2019 i 2023 roku kandydował do Sejmu z listy PiS. Mandatu nie uzyskał.

Adam Borowski w towarzystwie m.in. Jarosława Kaczyńskiego

W opozycji PRL działał od stycznia 1980 r. Najpierw kolportował niezależne pisma, potem od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych w Warszawie. Pracował też w Komisji Interwencji i Mediacji NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. W okresie stanu wojennego organizował strajk w swoim zakładzie pracy.

Jak podaje IPN uczestniczył on w wielu akcjach zorganizowanych przez podziemie w okresie stanu wojennego: we wmurowaniu na Placu Zwycięstwa w Warszawie płyty marmurowej upamiętniającej poległych górników z kopalni "Wujek", uwalnianiu ze Szpitala przy ul. Banacha w Warszawie postrzelonego przez MO działacza niepodległościowego – Jana Narożniaka czy sabotażu w Teatrze Komedia, którego efektem było jego zamknięcie.

W lipcu 1982 roku został aresztowany, a następnie skazany na sześć lat więzienia. Na wolność wyszedł po trzech latach w ramach amnestii.

Od 1985 r. działał w Solidarności Walczącej. W 1988 r. został zatrzymany gdy jako pasażer taksówki bagażowej przewoził podziemną prasę i znaczki poczty "Solidarności". Został za to ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Adam Borowski

