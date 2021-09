Trzech migrantów odnalezionych w lesie, jeden z nich nie żył. Na poszkodowanych trafili grzybiarze

W okolicach miejscowości Giby na Podlasiu odnaleziono w niedzielę trzech cudzoziemców. Pomoc do poszkodowanych wezwali grzybiarze, którzy znaleźli ich w lesie - relacjonował Waldemar Kwaterski, dyrektor szpitala w Sejnach. Jak dodał, migranci byli wyziębieni i osłabieni. Lekarz stwierdził zgon jednego z nich.

W niedzielę w lesie w okolicach miejscowości Giby w województwie podlaskim, niedaleko granicy z Litwą, odnaleziono trzech cudzoziemców. Wezwanie do poszkodowanych otrzymało pogotowie ratunkowe szpitala w Sejnach. - Po dojechaniu na miejsce lekarz stwierdził zgon jednego z obywateli, prawdopodobnie Iraku. Dwóch kolejnych mężczyzn, którzy czuli się wyziębieni, zostało przewiezionych do szpitali w Suwałkach i Augustowie - relacjonował Waldemar Kwaterski, dyrektor sejneńskiego szpitala. Jak dodał, byli to mężczyźni poniżej 30. roku życia.