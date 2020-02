Gest posłanki PiS. Oburzenie opozycji

W Sejmie dyskusja

"Posłanka reprezentująca komisję kultury takimi obscenicznymi gestami traktuje opozycję i chorych na nowotwory"

Nitras podkreślił, że to wymaga "stanowczej reakcji". - To nie jest brak kultury, to jest brak pokory i to jest arogancja władzy w najczystszym wydaniu. Dlatego pani marszałek, oczekujemy od pani reakcji. To pani, nie my, to pani powinna skierować wniosek o ukaranie Lichockiej do komisji etyki poselskiej, natychmiast - mówił, zwracając się do marszałek Witek.