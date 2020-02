Lewica zapowiada wniosek o ukaranie posłanki Lichockiej. Jej tłumaczenia uznaje za "głupie"

To, co się stało na sali plenarnej pokazuje, że pani Joanna Lichocka nie dopełniła i nie dopełnia przysięgi, którą złożyła - powiedziała w piątek posłanka Lewicy Monika Falej. Klub zapowiedział złożenie wniosku do sejmowej komisji etyki o ukaranie posłanki Prawa i Sprawiedliwości w związku z gestem, który zdaniem opozycji był pokazaniem środkowego palca. Sama Lichocka tłumaczyła, że jedynie "przesunęła palcem pod okiem".

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska podczas piątkowej konferencji prasowej oceniła tłumaczenia posłanki PiS jako "głupie". - Jeżeli to rzeczywiście był gest, to chyba najuczciwiej byłoby powiedzieć, że dała się pani ponieść emocjom, że pani przeprasza. Ale pani tego nie zrobiła - powiedziała pod adresem Joanny Lichockiej.

Wniosek do komisji etyki o ukaranie Lichockiej

Posłanka Monika Falej poinformowała, że klub Lewicy składa wniosek do komisji etyki o ukaranie Lichockiej karą nagany, bo w ocenie posłów Lichocka naruszyła zasady dbałości o dobre imię Sejmu. - To, co się zadziało na sali plenarnej pokazuje, że pani Lichocka nie dopełniła i tak naprawdę nie dopełnia przysięgi, którą złożyła - oceniła Falej. - Liczę na to, że posłanki i posłowie, którzy nie godzą się na takie zachowania, również takie wnioski złożą, razem z prezesem (PiS, Jarosławem) Kaczyńskim i panią marszałek (Sejmu Elżbietą) Witek, ponieważ to oni powinni również dbać o to, żeby odpowiednio się zachowywać na sali sejmowej - dodała.

Wcześniej także posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej o ukaranie Joanny Lichockiej za "obsceniczny gest" na sali sejmowej.

Gest Lichockiej

W czwartek wieczorem Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 roku dla telewizji publicznej i Polskiego Radia. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła burzliwa debata, w czasie której jako sprawozdawczyni stanowiska sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu głos zabrała posłanka PiS Joanna Lichocka. Po wystąpieniu, już siedząc w sejmowej ławie, Lichocka zwróciła się - jak relacjonował Michał Szczerba z KO - w kierunku ław opozycji, wysuwając środkowy palec. Posłowie opozycji głośno protestowali, marszałek Elżbieta Witek ogłosiła pięciominutową przerwę.

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy oceniła gest Lichockiej jako pogardliwy wobec polityków opozycji w Sejmie i ich wyborców. - A w szczególności do tych osób, do których te pieniądze, te 2 miliardy złotych, nie popłynęło - przekonywała w piątek.

Tłumaczenia Lichockiej

"Gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej, to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energiczniem bo byłam zdenerwowana" - tłumaczyła w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych Lichocka.

W piątek o swoim geście opowiadała także w rozmowie z reporterem TVN24. - Nie zrobiłam niczego złego. Nie zrobiłam żadnego wulgarnego gestu, ale mój ruch został wykorzystany do tego, żeby tak to przedstawić. Muszę przyznać, że zasięg tej kampanii nienawiści, którą teraz widzimy w mediach społecznościowych, zrobił na mnie wrażenie - powiedziała.

Lichocka: przepraszam tych, którzy poczuli się dotknięci moim gestem TVN24

Słowo "przepraszam" z ust posłanki padło jednak dopiero kilka godzin później, podczas ponownej rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

- Ponieważ wiem, że opinia publiczna może być wprowadzona w błąd (...) to chciałabym wszystkich tych, którzy poczuli się dotknięci tym niezamierzonym gestem, przeprosić i wyrazić wyrazy ubolewania, że poprzez ten ruch ręką dałam asumpt do takiego ataku na Prawo i Sprawiedliwość i na mnie. Mam nadzieję, że wyborcy popatrzą na to z wyrozumiałością - mówiła.

js//rzw

Źródło: PAP, TVN24