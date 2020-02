Wnioski o ukaranie Joanny Lichockiej. Opozycja: gest posłanki "obsceniczny", tłumaczenia "głupie"

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska podczas piątkowej konferencji prasowej oceniła tłumaczenia posłanki PiS jako "głupie". - Jeżeli to rzeczywiście był gest, to chyba najuczciwiej byłoby powiedzieć, że dała się pani ponieść emocjom, że pani przeprasza. Ale pani tego nie zrobiła - powiedziała pod adresem Joanny Lichockiej.

Wnioski do komisji etyki o ukaranie Lichockiej

Posłanka Monika Falej poinformowała, że klub Lewicy składa wniosek do komisji etyki o ukaranie Lichockiej karą nagany, bo w ocenie posłów Lichocka naruszyła zasady dbałości o dobre imię Sejmu. - To, co się zadziało na sali plenarnej pokazuje, że pani Lichocka nie dopełniła i tak naprawdę nie dopełnia przysięgi, którą złożyła - oceniła Falej. - Liczę na to, że posłanki i posłowie, którzy nie godzą się na takie zachowania, również takie wnioski złożą, razem z prezesem (PiS, Jarosławem) Kaczyńskim i panią marszałek (Sejmu Elżbietą) Witek, ponieważ to oni powinni również dbać o to, żeby odpowiednio się zachowywać na sali sejmowej - dodała.