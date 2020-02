"Komisja etyki najwyżej może pogrozić palcem. I to nie środkowym"

Fogiel: przeprosiny sprawę kończą

- Uważamy, że przeprosiny sprawę kończą. Raczej stoimy na stanowisku, że trzeba pamiętać przy tego rodzaju krytyce o belce we własnym oku, bo to nie my rozpoczęliśmy destrukcję debaty publicznej, to nie my mówiliśmy pogardliwie o wyborcach drugiej strony per "moherowe berety" - argumentował w sobotnich "Faktach po Faktach" zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel.