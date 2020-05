"Razem silniejsi". Mosbacher: żołnierze USA pomagają w czasie epidemii COVID-19 w Polsce

Żołnierze US Army włączyli się do prowadzonej przez Wojska Obrony Terytorialnej operacji "Odporna Wiosna" - poinformowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

"Żołnierze US Army włączyli się do operacji 'Odporna Wiosna' polskich Wojsk Obrony Terytorialnej i pomagają lokalnym społecznościom podczas COVID-19. Zaangażowanie humanitarne wojsk USA w Polsce to kolejny przykład tego, że jesteśmy #StrongerTogether (razem silniejsi - red.)" - napisała na Twitterze ambasador USA.