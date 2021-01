Georgette Mosbacher zakończyła misję ambasadora. Odjechała w eskorcie motocyklistów

Georgette Mosbacher objęła stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku nominowana na to stanowisko przez prezydenta Donalda Trumpa. Pod koniec grudnia ambasador poinformowała, że złożyła rezygnację ze swojej funkcji z dniem 20 stycznia.

"Wyjeżdżam z ciężkim sercem, ale ta niespodzianka wywołała mój uśmiech"

"To był dla mnie zaszczyt służyć jako Ambasador USA w Polsce. Wyjeżdżam z ciężkim sercem, ale ta niespodzianka wywołała mój uśmiech" – oświadczyła Georgette Mosbacher. "Bix Aliu, Charge d’Affaires w Ambasadzie USA w Warszawie będzie teraz reprezentował USA w Polsce. Dziękuję i do zobaczenia!" – napisała.

O pożegnaniu Georgette Mosbacher napisało na Twitterze także Lotnisko Chopina. "Pani Mosbacher w dużym stopniu przyczyniła się do zniesienia wiz do USA dla Polaków. Szczęśliwej podróży Pani Ambasador!" – czytamy we wpisie zamieszczonym wraz z fotografią Mosbacher.