"Przywiązanie i miłość do Polski nie przeminą, zamierzam więc Polskę często odwiedzać"

"Przyjęliście mnie z otwartymi ramionami"

- Przez te kilka lat odnotowaliśmy wiele wspaniałych osiągnięć dzięki niewiarygodnej pracy mojego zespołu w ambasadzie. Ze szczególną dumą odnotowuję, że w czasie mojego urzędowania Polska przystąpiła do Programu Ruchu Bezwizowego - zauważyła Mosbacher. - To historyczny kamień milowy, który będzie się przyczyniać do umacniania relacji międzyludzkich przez kolejne dziesięciolecia - dodała.