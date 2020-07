Amabasador Mosbacher: krytyka Polski w kwestii praworządności często jest przesadzona

Reuters w sobotnim wywiadzie zauważa, że UE "stara się odpowiedzieć na to, co wielu w Europie Zachodniej postrzega jako pełzający autorytaryzm we wschodnich krajach Wspólnoty, szczególnie w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii". Dodaje, że w niedzielnych wyborach na prezydenta RP został wybrany na drugą kadencję Andrzej Duda, którego nazywa "sojusznikiem PiS". Według Reutersa wzmocnił tym mandat rządu do przeprowadzenia reform wymiaru sprawiedliwości i mediów.