Skąd rezygnacje generałów? "To wynik bardzo ostrego konfliktu"

Dwaj najwyżsi polscy dowódcy wojskowi zrezygnowali ze stanowisk. Marek Kozubal, dziennikarz "Rzeczpospolitej" stwierdził, że decyzja ta to "wynik bardzo ostrego konfliktu pomiędzy szefem sztabu generalnego i dowódcą operacyjnym a ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem". "Gazeta Wyborcza" napisała z kolei, że bezpośrednią przyczyną była kwestia ewakuacji z Izraela i powierzenie dowodzenia Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Swoje hipotezy przedstawili także generałowie Mirosław Różański, Jarosław Kraszewski i Mieczysław Gocuł.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski zrezygnowali ze stanowisk. Informację jako pierwsza podała "Rzeczpospolita". Autor artykułu, Marek Kozubal, był gościem TVN24.

"To wynik bardzo ostrego konfliktu"

Pytany o powody takiej decyzji podkreślił, że "powinniśmy poczekać na oficjalne stanowisko Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które powinno dać jasny komunikat, jaka jest sytuacja wokół najwyższych dowódców Sił Zbrojnych".

- Ja oczywiście w oparciu o własne informacje, o własne analizy, które przygotowywałem od jakiegoś czasu dla "Rzeczpospolitej" mogę wnioskować, że jest to wynik bardzo ostrego konfliktu pomiędzy zarówno szefem sztabu generalnego, jak i dowódcą operacyjnym i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem - dodał Kozubal.

Jak mówił, "ten konflikt tli się od kwietnia, maja tego roku, czyli od momentu, gdy została odnaleziona rakieta w okolicach Bydgoszczy". - Wówczas minister obrony narodowej w zasadzie dążył do tego, żeby odwołać dowódcę operacyjnego, twierdząc, że nie został poinformowany o tym, że miał miejsce taki incydent. Zarzucał mu, że wojsko nie zrobiło wszystkiego, aby odnaleźć tę rakietę - przypominał dziennikarz.

Kozubal: wciąganie wojska do kampanii wyborczej nie podobało się wielu dowódcom

Przypominał dwie sytuacje z ostatnich tygodni. - Powołanie zgrupowania na wschodzie kraju, które zostało w zasadzie stworzone przez "konkurencyjne" wobec dowództwa operacyjnego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Teraz obserwujemy ewakuację Polaków z Izraela. Zajmują się nią wojska, które podlegają Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, a według pewnego schematu działaniami powinno się zajmować dowództwo operacyjne - wyjaśniał.

Kwestia ewakuacji z Izraela - zdaniem Kozubala - była "kroplą, która przeważyła". - Ale jest to szersze zjawisko, bo od pewnego czasu media obserwowały taką próbę wciągnięcia wojska do kampanii wyborczej. To nie podobało się wielu dowódcom - dodał.

"GW": bezpośrednią przyczyną kwestia ewakuacji z Izraela

"Gazeta Wyborcza" napisała, że bezpośrednim powodem rezygnacji dowódców była sprawa ewakuacji Polaków z Izraela - operacja "Neon". Dowodził nią generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny sił zbrojnych. "Generał Kukuła, w przeszłości dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, jest silnie związany z PiS. W wojsku zostało to uznane za odebranie dowództwa gen. Tomaszowi Piotrowskiemu - dowódcy operacyjnemu WP, który za tego rodzaju zadania był odpowiedzialny" - czytamy w "GW".

Kraszewski: moim zdaniem to manifestacja

Generał brygady doktor Jarosław Kraszewski, były szef departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego mówił w TVN24 o możliwych powodach rezygnacji.

- Nie wiem, czy to jest swego rodzaju demonstracja, czy inny rodzaj przedstawienia swojej dezaprobaty, niezadowolenia z tego, co co się dzieje na linii Dowództwo Operacyjne, Sztab Generalny-Ministerstwo Obrony Narodowej - powiedział. - Moim zdaniem jest to manifestacja. Być może się mylę, czekam też na oświadczenia tych dwóch generałów, których doskonale znam i trochę mnie dziwi, że to rozegrali w taki sposób - dodał generał Kraszewski.

Gocuł: sprawa nie zaczęła się wiosną, a kilka lat wcześniej

Generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powiedział, że "sprawa jest dużo dalej głębsza i nie zaczęła się wiosną tego roku". - Zaczęła się już kilka lat wcześniej, kiedy wyznaczono dowódców najwyższych szczebli i pomalutku, krok po kroku, każdego dnia, minister obrony narodowej odkrawał jak plasterki szynki kompetencje szefa Sztabu Generalnego.

Jego zdaniem ministrowie wchodzili w kompetencje generałów. - To, co jest zapisane w ustawie nie było respektowane. Minister wprowadzał decyzje wszelakiego rodzaju dotyczące kompetencji szefa sztabu, które ograniczały funkcjonowanie Sztabu Generalnego, szefa sztabu i najwyższych dowódców, łamiąc tym samym prawo - stwierdził generał Gocuł.

Najważniejsi generałowie rezygnują. Gocuł: przyjąłem to bez zaskoczenia, aczkolwiek z trwogą TVN24

Różański: minister Błaszczak stoi za dymisją obu dowódców

Mirosław Różański, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych stwierdził, że "bezsprzecznie powodem tej rezygnacji jest relacja między Ministrem Obrony Narodowej i Panem Błaszczakiem a najważniejszymi dowódcami".

- Myślę, że kropla, która przelała czarę goryczy, to właśnie jest to, co dzisiaj obserwujemy, czyli upolitycznienie wojska, wykorzystanie wojska do kampanii wyborczej, co jest niespotykane nie tylko w Europie, ale i w świecie. Pan minister Błaszczak stoi za dymisją obu tych dowódców - powiedział.

Różański o powodach rezygnacji generałów TVN24

Autor:ads / prpb

Źródło: TVN24