Koniec kontroli w sprawie "Mazurskiego Dubaju". Są nieprawidłowości

Michał Fuja: dla Obajtka strefy chronionego krajobrazu nie są hamulcem do inwestycji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

>>> Cały reportaż "Superwizjera" - "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" - można zobaczyć w TVN24+ <<<

Tuż przy szlaku wielkich jezior mazurskich planowana jest olbrzymia inwestycja hotelowo-apartamentowa. Projekt, który budzi poważne obawy mieszkańców i ekologów, może bezpowrotnie przeobrazić niezabudowaną dotychczas linię brzegową jeziora Kisajno w bliskim sąsiedztwie Giżycka.

Za inwestycją stoi deweloper zaprzyjaźniony z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a on sam wykupił tereny wokół planowanej inwestycji.

Koniec kontroli GDOŚ. Są nieprawidłowości

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała w piątek o zakończeniu kontroli regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. O rozpoczęciu tej kontroli informowała w październiku ministra klimatu i środowiska Paulia Hennig-Kloska w TVN24.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, zakres przeprowadzonej kontroli obejmował "ocenę działań organu w sprawie uzgadniania dokumentów planistycznych gminy Giżycko oraz warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego nad jeziorem Kisajno" - w tym:

prawidłowość uzgodnień dokumentów planistycznych gminy Giżycko;

legalność wydanego rozstrzygnięcia RDOŚ w Olsztynie z 16 lutego 2024 r., uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia;

prawidłowość warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w wydanym rozstrzygnięciu oraz ich uzasadnienia;

sposób prowadzenia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Instytucja poinformowała, że wyniki kontroli ujawniły nieprawidłowości na każdym etapie autoryzacji planowanej inwestycji.

Kolejne kroki

GDOŚ przekazała również, że w efekcie wykrytych nieprawidłowości wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o skierowanie sprawy do Wojewody Warmińsko Mazurskiego. Wojewoda miałby w kolejnych krokach zbadać "zasadność zaskarżenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako niezgodnego z obowiązującymi aktami prawa miejscowego".

"Priorytetem działania GDOŚ w tej sprawie jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego, z poszanowaniem ochrony przyrody i interesów społeczności lokalnej" - zaznaczono w komunikacie.

OGLĄDAJ: "Już niedługo tu może być małe miasto". Mazurski Dubaj Daniela Obajtka Zobacz cały materiał

Opracował Mikołaj Stępień/ads