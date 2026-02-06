Koniec kontroli w sprawie "Mazurskiego Dubaju". Są nieprawidłowości

>>> Cały reportaż "Superwizjera" - "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" - można zobaczyć w TVN24+ <<<
Tuż przy szlaku wielkich jezior mazurskich planowana jest olbrzymia inwestycja hotelowo-apartamentowa. Projekt, który budzi poważne obawy mieszkańców i ekologów, może bezpowrotnie przeobrazić niezabudowaną dotychczas linię brzegową jeziora Kisajno w bliskim sąsiedztwie Giżycka.
Za inwestycją stoi deweloper zaprzyjaźniony z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a on sam wykupił tereny wokół planowanej inwestycji.
Koniec kontroli GDOŚ. Są nieprawidłowości
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała w piątek o zakończeniu kontroli regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. O rozpoczęciu tej kontroli informowała w październiku ministra klimatu i środowiska Paulia Hennig-Kloska w TVN24.
Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, zakres przeprowadzonej kontroli obejmował "ocenę działań organu w sprawie uzgadniania dokumentów planistycznych gminy Giżycko oraz warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego nad jeziorem Kisajno" - w tym:
- prawidłowość uzgodnień dokumentów planistycznych gminy Giżycko;
- legalność wydanego rozstrzygnięcia RDOŚ w Olsztynie z 16 lutego 2024 r., uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia;
- prawidłowość warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w wydanym rozstrzygnięciu oraz ich uzasadnienia;
- sposób prowadzenia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Instytucja poinformowała, że wyniki kontroli ujawniły nieprawidłowości na każdym etapie autoryzacji planowanej inwestycji.
Kolejne kroki
GDOŚ przekazała również, że w efekcie wykrytych nieprawidłowości wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o skierowanie sprawy do Wojewody Warmińsko Mazurskiego. Wojewoda miałby w kolejnych krokach zbadać "zasadność zaskarżenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako niezgodnego z obowiązującymi aktami prawa miejscowego".
"Priorytetem działania GDOŚ w tej sprawie jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego, z poszanowaniem ochrony przyrody i interesów społeczności lokalnej" - zaznaczono w komunikacie.
Opracował Mikołaj Stępień/ads
Źródło: tvn24.pl