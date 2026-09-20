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Generał Wiesław Kukuła spotkał się z dowódcą sił NATO. O tym rozmawiali

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Wiesław Kukuła | WARSZAWA KONFERENCJA MON MSWIA I SGWP
Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Integracja programu Tarcza Wschód, wzmacnianie obecności wojskowej USA w Polsce czy wsparcie Ukrainy - to część z tematów rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych NATO w Europie generałem Alexusem G. Grynkewichem. Do spotkania doszło w czasie Konferencji Komitetu Wojskowego NATO.

Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej Konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego WP pułkownik Marek Pietrzak poinformował w komunikacie, że jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania (Eastern Flank Deterrence Initiative), czyli natowskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodnich granic NATO.

Jak podał, generał Alexus Grynkewich podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych.

Teoria zwyciężania i kwestia wschodniej flanki NATO

Pietrzak zaznaczył, że działania te wpisują się w przedstawioną przez generała Grynkewicha podczas obrad teorię zwyciężania - koncepcję określającą sposób, w jaki Sojusz powinien rozwijać swoje zdolności i prowadzić działania, aby skutecznie odstraszać potencjalnego przeciwnika, a w przypadku konfliktu osiągnąć zakładane cele.

"W praktyce oznacza to m.in. szybsze wykrywanie zagrożeń, sprawną wymianę informacji oraz skracanie czasu od wykrycia zagrożenia do reakcji" - wyjaśnił.

Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki Sojuszu. "Rozmowa wpisuje się w główny przekaz spotkania szefów obrony w Kopenhadze: Sojusz przyspiesza budowę realnych zdolności do odstraszania i obrony, szczególnie na wschodniej flance" - zaznaczył rzecznik Sztabu Generalnego WP.

Komitet Wojskowy NATO. Wybrano nowego przewodniczącego

Odbywająca się co roku Konferencja Komitetu Wojskowego NATO gromadzi szefów obrony 32 państw Sojuszu i jest jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań najwyższych władz wojskowych tego gremium. Tegorocznym obradom przewodniczy admirał Giuseppe Cavo Dragone, obecny przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. Podczas obrad wybrano również kolejnego przewodniczącego Komitetu - będzie nim niemiecki generał Carsten Breuer.

Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego WP informował wcześniej, że w Kopenhadze generał Kukuła prowadzi rozmowy między innymi z generałem Grynkewichem, szefami obrony Szwecji i Czech. Wyjaśnił, że konsultacje dotyczą bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, wzmacniania odstraszania i obrony NATO oraz dalszego rozwoju współpracy wojskowej.

Komitet Wojskowy jest najwyższą władzą wojskową NATO. Jego głównym zadaniem jest przedstawianie Radzie Północnoatlantyckiej uzgodnionych przez sojuszników rekomendacji wojskowych dotyczących sposobów reagowania na wyzwania bezpieczeństwa. Komitet zajmuje się między innymi operacjami i misjami NATO, ćwiczeniami oraz rozwojem zdolności wojskowych Sojuszu.

Źródło: PAP
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Tagi:
NATOUSAWojsko PolskieWojskoSłużby wojskoweTarcza Wschód
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