Zmiany kadrowe w polskim wojsku. Prezydent mianował nowych dowódców

Kim są nowi dowódcy

Nowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Wiesław Kukuła od lutego do tej pory był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. To znaczy, że w czasie pokoju podlegała mu większość wojsk operacyjnych. Wcześniej, od września 2016 roku, był twórcą i pierwszym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. W przeszłości dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Prezydent nominuje nowych dowódców

- Cieszę się, że pan generał należy do tych ludzi, którzy nie tylko chcą ojczyźnie służyć, ale którzy przede wszystkim także gotowi są w trudnych momentach brać na siebie odpowiedzialność za ważne, czy też wręcz najważniejsze sprawy związane z dbaniem o bezpieczeństwo ojczyzny, dbaniem o bezpieczeństwo obywateli, ze służeniem Polsce, z pełnym oddaniem i profesjonalizmem - zwrócił się Duda do generała Kukuły.

- Gratuluję panu generałowi tej nominacji. To jest stanowisko wielce odpowiedzialne. Szef Sztabu Generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej - podkreślił.

- Dziękuję, że wszystkie procesy decyzyjne przebiegły w sposób tak sprawny. Dziękuję za wzięcie na siebie odpowiedzialności za realizację tej niezwykle ważnej operacji. Ona była i jest bardzo potrzebna. Dziękuję, że znakomicie wpisaliście się, panowie, tymi decyzjami, także w historię polskich Sił Zbrojnych, w tych najlepszych dla nich momentach. Tak to jest, pokazują to ostatnie czasy, że kiedy trzeba podejmować odpowiedzialność, działać szybko i w sposób zdecydowany, a jednocześnie mądry i odpowiedzialny przy wielkiej presji, sprawdzają się żołnierze, którzy mają doświadczenie w wojskach specjalnych - mówił prezydent Duda.

Duda: ustrój polskiej armii, jej system dowodzenia i kierowania, wymaga pewnych korekt

Prezydent wskazywał, że sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie jest trudna. - Nikt do końca nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, co będzie. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie dzisiaj akcji realizowanych przez Wojsko Polskie, za wykonywanie zadań, które są tak potrzebne dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i dla bezpieczeństwa obywateli, zasługuje na wielki szacunek - mówił dalej Andrzej Duda.

Według niego "ten czas jest trudny także przez to, że wyciągamy wnioski z tych działań, które do tej pory były realizowane". - I wiemy o tym, że dzisiaj również i ustrój polskiej armii , jej system dowodzenia i kierowania, wymaga pewnych korekt, które wynikają z doświadczeń zdobytych w tych sytuacjach wojennych, które nas otaczają - powiedział.

- Jak panowie wiecie, złożyłem jakiś czas temu do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która na nowo reguluje te kwestie, między innymi także i przekształcając właśnie strukturę ustrojową polskiej armii. Między innymi poprzez propozycję stworzenia dowództwa połączonego, to znaczy połączenia dowództwa operacyjnego i generalnego w ramach jednej struktury. Wierzę w to, że to się stanie w najbliższym czasie. Wkrótce będziemy mieli nowy parlament, który uchwali tą prezydencką propozycję, jako że będzie zobligowany do zajęcia się nią w trybie jak najszybszym - oznajmił prezydent.