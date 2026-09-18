Fakty po Faktach Generał Roman Polko wskazał, jak powinien działać system ostrzegania Filip Czerwiński |

Generał Roman Polko chwali ukraińską aplikację ostrzegającą przed rosyjskimi atakami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W "Faktach po Faktach" TVN24 generał Roman Polko, były dowódca Jednostki Wojskowej GROM, mówił o obronie cywilnej w kontekście ostatnich ataków rosyjskich dronów na cele tuż przy granicy z Polską. Mieszkańcy powiatów na wschodzie otrzymywali alerty RCB, w niektórych miejscach wyły syreny alarmowe.

- Ja patrzę na to wszystko w taki sposób, że jak to jest, że uruchamiamy syreny alarmowe, krytykujemy ludzi, że nie czytają poradnika, co jest absurdem w mojej ocenie, że nie znają sygnałów, a jednocześnie mówimy, że jesteśmy w czasie pokoju - powiedział generał Polko.

Generał Polko o tym, jak powinna działać aplikacja do ostrzegania

Zdaniem wojskowego trzeba przyjmować czarny scenariusz, w którym z powodu zagrożenia szkoły i firmy są zamknięte. Dla kontrastu przybliżył, jak to wygląda w Ukrainie. - Zainstalowałem sobie w telefonie aplikację ukraińską, która daje mi spojrzenie na rzeczywistość, także tę polską rzeczywistość - wskazał.

Jak mówił wojskowy, w ukraińskiej aplikacji sygnały ostrzegające przychodzą znacznie wcześniej, a potem przychodzi informacja o odwołaniu alarmu.

- W trakcie dostaję informację, z którego kierunku podchodzą te środki napadu powietrznego, no i mam oczywiście przycisk, gdybym był na Ukrainie, to mógłbym go nacisnąć i zostałbym skierowany do schronu. Ludzie dostają konkretne instrukcje - zachwalał.

Generał Polko tłumaczył, że mówi o tym, aby polska administracja przyspieszyła pracę nad nowym systemem ostrzegania. Dodał, że przywódca Rosji Władimir Putin widzi słabości w obronie cywilnej.

- Kierwiński [szef MSWiA- red.] ma rację, mówiąc o tym, że właściwie nawet na początku wojny niewiele w tym zakresie zrobiono, po prostu trzeba szybko nadrabiać - podkreślił.

Kiedy baza USA w Polsce?

Zapytany o wpis prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że są znaczne postępy w stworzeniu stałej bazy armii USA w Polsce, generał Polko ocenił, że to bardzo dobra dla nas deklaracja. Jego zdaniem, jeśli będzie dobra wola rządów Polski i USA, to pierwsi żołnierze w ramach tej stałej misji mogliby pojawić się w Polsce w ciągu roku.

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